Murcia constituye el Consejo Territorial de Empleo y Desarrollo Local

El Alcalde José Antonio Serrano, acompañado por el concejal de Empleo, Comercio y Mercados, Juan Vicente Larrosa, ha presidido esta mañana el acto de constitución del Consejo Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Comisiones Técnicas de Trabajo, que es uno de los órganos de gobernanza que contempla el Plan de Empleo y Promoción Económica del municipio de Murcia 2021-2023.

Serrano ha explicado que "hemos invitado a adherirse al plan a todas la entidades e instituciones que han colaborado en el proceso participativo de elaboración del plan porque queremos trabajar de la mano para mejorar los índices de empleabilidad en el municipio".

El Consejo Territorial está formado por un plenario con representación institucional y seis comisiones de carácter técnico, buscando así generar un espacio de interlocución para mejorar la calidad de las políticas emprendidas en materia de empleo y promoción económica y contribuir a fortalecer la dimensión local de las políticas de empleo y el trabajo en red.

A través de la coordinación territorial se crean espacios de trabajo coordinado entre los técnicos pertenecientes a las administraciones públicas, las universidades, los agentes sociales, las organizaciones empresariales y las entidades con competencias en materia de empleo, formación y fomento del emprendimiento.

Las entidades y asociaciones que están representadas en este Consejo Territorial y conformarán las distintas comisiones son ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración), Fundación Acción Contra El Hambre, AEMA (As. De empresas de Medio Ambiente), AJE (As. Jóvenes Empresarios), AMEFMUR (As, Empresas Familiares..), AMUSAL (Asoc.de Empresas de Sociedades Laborales y Empresas Participadas de la RM), ATA (Asociación De Trabajadores Autónomos De Murcia), Cámara de Comercio, Cáritas, Cátedra de Emprendimiento Universidad De Murcia, CCOO, CEOM, CEPAIM (Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes), Colegio de Economistas, Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de Murcia, Columbares, CROEM, Cruz Roja, Dirección general de Economía Social, Dirección General de Juventud, EAPN Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia), ENAE, FAMDIF, FECOAM (Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia), Federación de Comercio, Federación de Salud Mental, FREMM (Federación Reg. De Empresarios del Metal), FROET (Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte), Fundación ECCA, FRECOM (Fundación Laboral de la Construcción), Fundación ONCE, Fundación Secretariado General Gitano, Jesús Abandonado, Mercamurcia, Observatorio Ocupacional SEPE, OMEP, Servicio de empleo y Formación, TIMUR (Asociación Murciana de Empresas del Sector de las Tecnologías de la Información, de las Comunicaciones y del Audiovisual), UCOMUR (Unión de Cooperativas de la RM), UGT, Unión Murciana de Hospitales y Clínicas., y UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).

Tras esta reunión se convocará a las Comisiones Técnicas para comenzar el trabajo de identificación de situaciones problemáticas en materia de empleo y promoción económica que tengan que ser atendidas por el Plan, analizar el proceso de implementación del plan y proponer nuevas líneas de actuación que serán elevadas al Consejo Territorial de Empleo.

De esta forma se crea un espacio dinámico para la búsqueda de sinergias entre los actores posibilitando una interconexión entre todos los agentes implicados, fomentando el trabajo conjunto y estableciendo nuevos vínculos entre los agentes clave del territorio.