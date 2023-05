Murcia celebra la Mesa de Experiencias ‘Buenas prácticas desde el movimiento asociativo de la discapacidad'

La concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, Paqui Pérez; ha dado la bienvenida a los colectivos y entidades que participan en la Mesa de Experiencias sobre ‘Buenas prácticas desde el movimiento asociativo de la discapacidad', que se ha celebrado este miércoles en el pabellón 2 del Cuartel de Artillería.

También ha dado las gracias a las personas con discapacidad, a sus familias, cuidadores y voluntarios por ser "un ejemplo de generosidad, entrega y compromiso". "Os admiro porque realizáis una labor impagable que lleváis a cabo con ilusión y valentía, plagada de proyectos y programas con los que ayudáis a las personas que más lo necesitan. Sois un ejemplo de valentía, empatía y solidaridad, el espejo donde todos deberíamos mirarnos para avanzar en inclusión social, accesibilidad e igualdad de oportunidades", ha señalado.

En este contexto, la concejala Paqui Pérez, que ha moderado la Mesa de Experiencias, ha remarcado que la finalidad de este tipo de encuentros con el tejido asociativo del municipio, en este caso con las entidades de discapacidad, es "mantener viva la colaboración del Ayuntamiento de Murcia con todos y cada uno de los colectivos, asociaciones y personas que luchan por dignificar la vida de quienes peor lo pasan".

Experiencias de buenas prácticas

Durante el encuentro, diez entidades de discapacidad del municipio, ASTRADE, Plena Inclusión, On-Off Parkinson, Retina Murcia, Asociación Murciana de Fibrosis Quística, Federación Murciana de Salud Mental, Aspanpal, ASSIDO, ONCE y FUNDOWN han expuesto una experiencia novedosa de buenas prácticas en su asociación o federación.

De esta forma, el director del área de Psicología e Investigación de la Asociación para la Atención de Personas con Trastorno en el Desarrollo (ASTRADE), Pablo J. Rodríguez, ha hablado sobre la herramienta que utilizan para evaluar la calidad de vida de las personas con trastornos del espectro autista (TEA) y sobre como abordan su intervención dependiendo de los resultados que arroja.

Por su parte, Plena Inclusión Región de Murcia ha explicado el proyecto ‘Mi casa, una vida en comunidad‘, a cargo de la profesional responsable del mismo, María Ángeles García Moreno. Se trata de un proyecto de innovación social que propone una nueva forma de vida en comunidad en otro recurso alternativo al modelo de residencia tradicional como son los pisos o casas en comunidad.

La Asociación On-Off Parkinson, a través del trabajador social, Daniel Serrano Sánchez, ha expuesto la iniciativa ‘Servicio intergeneracional, transmitiendo los saberes locales‘. Un proyecto socioeducativo comunitario en el que el alumnado trabaja con las personas con Parkinson a través de una serie de encuentros y actividades conjuntas y colaborativas con el fin de transmitir el legado murciano y sus valores.

En cuanto a la asociación Retina Murcia, y a cargo de Elena Esteban Hidalgo, trabajadora social de la entidad, el público ha podido conocer de primera mano la iniciativa ‘Emociones a la vista‘, un proyecto de divulgación y sensibilización sobre las distrofias hereditarias de retina (DHR), las enfermedades raras oculares (ERO) y la baja visión.

Asimismo, la Asociación Murciana de Fibrosis Quística ha explicado su proyecto ‘Beneficios del ejercicio físico en fibrosis quística‘, que la preparadora física de la asociación, Alba Martínez Martí, ha detallado, incidiendo en las utilidades del ejercicio físico en esta y otras patologías respiratorias y mostrando también algunos ejemplos de las sesiones que se llevan a cabo con los usuarios.

Respecto a la Federación Murciana de Salud Mental, los profesionales Rosa Sánchez Piñero y José Marín García han hablado sobre la iniciativa ‘Reincorporación social de personas con enfermedad mental judicializadas en el ámbito comunitario‘. Las actuaciones que comprende este proyecto están dirigidas a personas con trastorno mental, con el objetivo de acompañarlas y asesorarlas, llevar a cabo un seguimiento y ofrecer apoyo psicosocial, prevención del suicidio y facilitar el acceso a los recursos residenciales y habitacionales.

Aspanpal ha mostrado a los asistentes su proyecto ‘Buenas prácticas en atención al cliente, la audiodescripción como herramienta de apoyo laboral en las personas con discapacidad auditiva‘. Este proyecto piloto posibilita la audiotranscripción, ejemplo de buenas prácticas en accesibilidad, experiencia que ha sido expuesta por la directora técnica de la Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje, Elena González Carrillo.

Por parte de la Asociación para personas con síndrome de Down (ASSIDO) han destacado como ejemplo de buenas prácticas los programas que desarrollan para alcanzar una Murcia inclusiva a través de la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual, el desarrollo de los clubes de lectura en entornos inclusivos como son las bibliotecas municipales, además de las actividades de concienciación y sensibilización ciudadana.

El grupo social ONCE ha explicado el ‘Plan ONCERCA', cuyo objetivo es mantener una comunicación fluida y permanente con los afiliados, personas ciegas y deficiencias visuales que precisan de apoyos por parte de la organización. Para ello, se diseñan planes de visitas a afiliados estableciendo un canal bidireccional de comunicación donde los afiliados pueden plantear sus necesidades e inquietudes a los colaboradores para así poder ofrecer respuestas concretas. Han expuesto la ponencia el delegado territorial de la ONCE en Murcia, Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana, y Teresa Lajarín Ortega, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Murcia.

Por último, FUNDOWN ha hablado del proyecto de viviendas compartidas destinadas al colectivo de discapacidad intelectual, con el objetivo de generar espacios compartidos por personas de diferentes capacidades para que puedan vivir de forma independiente y decidir dónde, cómo y con quiénes quieren vivir.

El acto, que se ha retransmitido en directo a través del canal YouTube del Ayuntamiento de Murcia, ha sido totalmente accesible gracias a la colaboración de la Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia (Fesormu) y a la Federación de Asociaciones de familias de personas sordas de la Región de Murcia (FASEN).