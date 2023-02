PP de Murcia acusa a Serrano de "dejar sin hacer" 8.000 obras de contratos menores en pedanías

Presidentes de las juntas municipales del PP en Murcia, acompañados por el concejal Marco Antonio Fernández, han denunciado públicamente que el alcalde, José Antonio Serrano, "ha dejado sin hacer 8.000 obras de contratos menores en las pedanías" en sus casi dos años como primer edil.

Así, los representantes 'populares' han comparecido este martes en la zona de la Glorieta de España conocida como el Martillo, el mismo lugar en el que en octubre de 2021 criticaron las mociones de censura que "los partidos de izquierda" acometieron en las juntas "argumentando irregularidades en los contratos menores, la misma figura que ahora Serrano quiere potenciar".

Sobre el cambio de trámite para la realización de obras en las pedanías, aprobado en la reunión del viernes pasado de la Junta de Gobierno, y en la que PSOE y Ciudadanos, socios de gobierno, votaron por separado, los pedáneos han matizado que "si el PSOE presume ahora de que el cambio en la tramitación va a permitir realizar 1.000 actuaciones en 3 meses, eso significa que en los dos últimos años ha dejado sin ejecutar 8.000 obras en las pedanías".

Los representantes vecinales de Barriomar, Torreagüera, Llano de Brujas, Monteagudo, Rincón de Seca, Corvera, Javalí Nuevo, La Flota-Vistalegre y de la Junta de Distrito Norte de Murcia, junto al edil Marco Antonio Fernández, han criticado "la doble vara de medir que está exhibiendo el alcalde socialista, al amparar ahora, por interés electoralista, los contratos menores, los mismos que usó para justificar la moción de censura contra el PP".

Además, han advertido de que el decreto que firmó el alcalde "mantiene, como ha confirmado el propio portavoz de Ciudadanos, las trabas burocráticas que alargan la tramitación durante 6 o 7 meses porque deja a criterio de la concejalía la petición de los 3 contratos". "Es una medida electoralista y sectaria que no implica ningún avance tangible", han lamentado.

En la misma línea, han indicado que los socialistas "usaron los contratos menores para justificar las decenas de mociones de censura que impusieron en las pedanías, en contra del criterio de los vecinos, y ahora defienden este tipo de contratación".

"Primero dijeron que los contratos menores en las pedanías eran corruptos y ahora los fomentan. Este doble rasero de la izquierda es injustificable", han argumentado desde el PP.

Asimismo, el edil Marco Antonio Fernández ha expuesto que "el alcalde socialista solo piensa en su interés electoral. No le importan las pedanías. Ahora evidencia su doble moral y demuestra que no es de fiar, al potenciar los contratos menores, los mismos que empleó para justificar la moción de censura por una supuesta corrupción que sabía que no existía".

"Un ejemplo claro de la parálisis que están sufriendo las pedanías lo ha vivido la Junta Municipal de Rincón de Seca, que tardó más de un mes en poder arreglar el latiguillo del baño de un colegio público por culpa del exceso de burocracia que ha impuesto el alcalde socialista", ha añadido.