Los vecinos de Vistabella no pueden ni ver la tele por los macro eventos de la FICA

La Asociación vecinal de Vistabella expresa su malestar ante la decisión del Ayuntamiento de Murcia de trasladar a la FICA todo tipo de festivales, macro conciertos y grandes fiestas y botellones, que en los últimos meses se están sucediendo casi cada fin de semana (Zona Huerta Dance, Warm, Animal Sound, Intercampus, Sunset Land, Noches del Malecón etc.). Estos eventos están afectando de forma alarmante la tranquilidad y el bienestar de los vecinos de los barrios colindantes, que tienen que soportar continuamente ruido atronador desde el mediodía hasta altas horas de la madrugada, contaminación acústica y lumínica, acumulación de basuras en las áreas circundantes y en el río Segura, y miles de personas y vehículos transitando por las inmediaciones y el interior de los barrios.

"Estamos recibiendo muchas quejas. La gente está harta, se sienten maltratados y ninguneados por el Ayuntamiento. La situación es insostenible", dicen desde la Asociación. "El Gobierno municipal parece no ser consciente de que la FICA no reúne los requisitos para este tipo de eventos. Está en un área urbana con viviendas a pocos metros y un hospital en el entorno, son barrios tranquilos que no están preparados para recibir estas aglomeraciones de gente. Además, es un espacio medioambientalmente frágil, junto al río en una zona verde que debería protegerse, renaturalizarse y promocionarse para otro tipo de actividades, tal y como se ha hecho o se piensa hacer en otras zonas".

A pesar de las protestas, muy intensas en redes sociales en las últimas semanas, el Ayuntamiento de Murcia ha hecho oídos sordos a las quejas y reclamaciones vecinales. Lejos de ello, la intención del Consistorio, según ha hecho público el equipo de gobierno, es convertir el espacio de la FICA en un recinto ferial estable para conciertos, festivales y otras actividades festivas. "Vista la experiencia de estos últimos meses -dicen desde la Asociación- estamos muy preocupados ante esta perspectiva. Creemos que la situación se ha descontrolado y tememos que en el futuro empeore".

A este respecto, la Asociación ha solicitado por registro información para conocer con detalle cuáles son los planes del ayuntamiento. También ha hecho llegar a los responsables municipales sus peticiones y propuestas en relación con la FICA y ha solicitado en varias ocasiones reuniones para hablar sobre el tema, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. Por ello, si la situación continúa, afirman, no descartan iniciar movilizaciones y tomar medidas legales para defender sus derechos.