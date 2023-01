Los vecinos de El Carmen protestarán a diario por las obras

La plataforma vecinal Cierran Mi Barrio llevará a cabo actos de protesta diarios en las zonas en las que han comenzado las obras de movilidad del barrio del Carmen de Murcia para mostrar el “descontento” con ese proyecto, al tiempo que tanto esta como otras plataformas ciudadanas surgidas en contra del proyecto tienen previsto constituirse en asociaciones.



Así lo ha indicado este lunes el portavoz del colectivo ciudadano, Jerónimo Jover, que ha confiado en que con la creación de las nuevas asociaciones se pueda dar “un paso más en la participación ciudadana” asistiendo, por ejemplo, a las reuniones de las juntas municipales, en las que estos colectivos no tienen voto pero sí voz.



Hasta ahora, ha lamentado, esas reuniones son “un diálogo de sordos” en el que no se “escucha al pueblo”, que es lo que pretenden conseguir los vecinos.



Jover ha considerado que las actuales asociaciones vecinales no funcionan adecuadamente y ha explicado su propia experiencia negativa al tratar de unirse a la Asociación de Vecinos Carmelitanos, sin que le haya sido posible desde que comenzaron las protestas por las obras.



Los trabajos han arrancado este lunes en el paseo de Marqués de Corvera, en la calle Pintor Almela Costa y en el entorno del jardín de Floridablanca a pesar de la manifestación en contra celebrada este domingo y que Jover ha calificado de “todo un éxito” con miles de asistentes, una cifra muy superior a los 500 participantes que contabilizó el Ayuntamiento, ha insistido, y que se puede demostrar con los vídeos que recogen que cuando la cabecera había llegado a la Glorieta de España, los últimos manifestantes estaban todavía cruzando el Puente Viejo.



Al inicio de la protesta, ha recordado, se repartieron unas 4.500 monas con chocolate y “más de la mitad de los asistentes se quedaron sin ellas”.



Jover ha insistido en que los vecinos ya tenían claro que las obras comenzarían pese a las protestas, por lo que las plataformas seguirán luchando para pararlas con mecanismos legales, como el recurso presentado en los tribunales para pedir su paralización cautelar.



Además, apelarán a la Comisión de Garantías de la Unión Europea para tratar de obtener autorización y fondos para poder revertir los trabajos y no tener que esperar el plazo de 10 años que habitualmente deben mantenerse las obras financiadas con cargo a Europa.