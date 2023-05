Los autobuses "coloraos" inician la huelga indefinida

Los trabajadores de la empresa Transportes de Murcia, que presta el servicio de autobús urbano de la capital, conocidos popularmente como “los coloraos”, han comenzado esta media noche una huelga indefinida hasta lograr un acuerdo que evite la reducción del 42 por ciento de su salario, por lo que no hasta ese momento no se prestará el servicio.



Desde la media noche, los 98 trabajadores de la compañía están acampados en las inmediaciones de las cocheras de la empresa, en la pedanía de San Ginés, ha confirmado a EFE el presidente del comité de empresa, Miguel Cano.



Aseguran que la huelga se mantendrá hasta que el Ayuntamiento y la empresa alcancen un acuerdo que evite el citado descuelgue salarial, contra el que los trabajadores llevan protestando cinco meses y comenzaría a aplicarse en la nómina de este mismo mes de mayo.



Cano ha insistido en que esta convocatoria de huelga “no puede pillar a nadie por sorpresa”, dado que las protestas han sido constantes desde el pasado mes de octubre, cuando el contrato con la concesionaria empezó a funcionar en situación de prórroga.



Desde entonces, denuncia, se han producido diversos impagos y retrasos (actualmente los trabajadores no han cobrado las nóminas de los dos últimos meses), y los empleados denuncian además que no se están llevando a cabo las tareas de limpieza y mantenimiento mínimas de los vehículos y las instalaciones, situación que este lunes revisará un inspector del Ayuntamiento.



La compañía plantea una rebaja de los salarios de toda la plantilla del 42 por ciento al considerar que el servicio es insostenible con la actual concesión municipal por la subida de los costes de los carburantes, mientras que el Consistorio considera que está al corriente de pagos y que la empresa debe seguir funcionando con las condiciones pactadas en el pliego de condiciones.



Para Cano, es “inasumible” el recorte salarial planteado e impensable que se pueda “subvencionar el transporte público a costa de los salarios de los trabajadores”.



Los empleados ya plantearon una huelga en el mes de abril en la que se decretaron servicios mínimos del 100 por cien, por lo que consdieran que se vulneró su derecho a huelga y por eso han llegado a la situación actual, acordada y apoyada por todos los trabajadores, resalta el representante sindical.