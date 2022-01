Finalizan las obras de restricción del tráfico de la calle San Nicolás y su entorno

Ya han finalizado las obras de restricción del tráfico de la calle San Nicolás y su entorno que permitirá disminuir el ruido y la polución en la zona y mejorar la seguridad de los peatones.

En las próximas semanas, una vez que finalicen las pruebas que se están realizando actualmente, entrará en funcionamiento el control de acceso mediante cámaras para lectura de matrículas de los vehículos que acceden a las calles cuyo tráfico será restringido.

Hasta el momento el Servicio de Tráfico ha autorizado 306 expedientes, con un total de 417 matrículas autorizadas, de vecinos de la zona comprendida por las calles San Nicolás, Calle Antonio Segado del Olmo, Callejón Brujería, Calle Aistor, Plaza José Maria Bautista Hernández, Calle Cortés, Calle Julián Calvo, Calle Riquelme y Calle San Benito.

La concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, Carmen Fructuoso, ha indicado que "gracias a esta actuación se reducirá el tráfico rodado en esta zona, mejorando la sostenibilidad en el entorno".

Fructuoso ha añadido que "hemos convocado a los vecinos para una reunión esta semana para indicarles todas las novedades" y ha recordado que "el pasado mes de agosto se habilitó un correo electrónico y un teléfono para ofrecerles toda la información necesaria".

Sistema de control de acceso

El sistema de control de acceso digitaliza las matrículas de todos los vehículos que acceden a las calles de tráfico restringido a través de los puntos de control, discriminando entre vehículos cuyas matrículas están autorizadas a acceder, y aquellos vehículos que no tienen autorización de acceso, y que por tanto son objeto de una sanción.

Así, tienen derecho a la obtención de la autorización de acceso a esta zona restringida los vehículos, los vehículos de propietarios o arrendatarios de la vivienda, usuarios de plazas de garaje no residentes: propietarios o arrendatarios, titulares de locales de negocios o actividades y organismos o entidades oficiales con plaza de garaje y sede en las calles afectadas.

Los requisitos a cumplir y documentación a aportar junto con la solicitud disponible on-line en sede electrónica www.murcia.es o presencial en las oficinas del Registro General, serán los siguientes:

- Residentes: Copia del Documento Nacional de Identidad, Volante de empadronamiento, Copia del IBI o referencia catastral o documento que acredite ser titular de la vivienda, para los no propietarios de vivienda copia del contrato de arrendamiento o documento que acredite la cesión de uso de la misma, y copia del permiso de circulación del vehículo, o en caso de no ser titular del mismo, copia del documento que acredite la cesión de uso del mismo.

- Usuarios de garaje no residentes: Copia del Documento Nacional de Identidad, copia del IBI o referencia catastral o documento que acredite ser titular del garaje, para los no titulares del garaje, copia del contrato de arrendamiento o documento que acredite la cesión de uso del mismo y copia del permiso de circulación del vehículo, o en caso de no ser titular del mismo, copia del documento que acredite la cesión de uso del mismo.

- Titulares de locales de negocio o actividad: Certificado de la Agencia Tributaria de situación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el que figure el domicilio de la actividad que será coincidente con el entorno, acreditación de la relación laboral del conductor del vehículo con el negocio o local y su Documento Nacional de Identidad, copia del IBI, o referencia catastral o documento que acredite la titularidad del local, en caso de no ser titular del local, copia del contrato de arrendamiento o documento que acredite la cesión de uso del mismo, copia del permiso de circulación del vehículo, o en caso de no ser titular del mismo, copia del documento que acredite la cesión de uso del mismo. En estos casos solo se podrá obtener una autorización por local de negocio, ampliable a dos si se acredita además el uso de garaje.

Tienen acceso ilimitado y podrán acceder libremente a las calles referenciadas anteriormente, los vehículos que sean de servicio público municipal, asistenciales, de emergencia y taxis y las bicicletas según la señalización correspondiente.

83% menos de tráfico

Según los cálculos, el tráfico disminuirá un 83,64% -actualmente se registra una intensidad máxima horaria (el tráfico de la hora punta) de 321 vehículos por hora- y se ahorrarán un 27,3% de emisiones.

La restricción de tráfico en San Nicolás implica también la restricción de tráfico en las calles Riquelme y Segado del Olmo, lo que conlleva una reordenación del estacionamiento, una mejora de las plazas destinadas a vehículos de dos ruedas y una reordenación de plazas de carga y descarga.

De esta forma, se ha ampliado la zona de aparcamiento destinada a residentes y se mantiene la zona azul con distinto reparto zonal, redistribuyendo las plazas de aparcamiento de la ORA de rotación y residentes de las calles Barítono Marcos Redondo, Cuesta de la Magdalena, Santa Teresa y Plaza San Julián.

Además se incrementa el espacio destinado a motocicletas en las calles Morera, Riquelme, San Nicolás y Santa Teresa; y el destinado a labores de carga y descarga en un 30% en las calles Santa Teresa y Santa Catalina

La actuación se ha completado con la modificación de la señalización vial vertical y horizontal existente para adecuar la misma a las nuevas direcciones de circulación permitidas, y será instalada señalización para indicar la restricción de acceso a las vías San Nicolás y San Benito-Riquelme.