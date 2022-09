Doctor Explosión, Ángel Stanich y Los Marañones estarán en el Lemon Pop 2022

El Lemon Pop volverá a ofrecer en Murcia una selección de la mejor música independiente y alternativa del 28 de septiembre al 2 de octubre. Este jueves se ha presentado la XXVI edición del segundo festival pop más longevo de nuestro país, tan solo superado por el Festival Internacional de Benicassim.

Una docena de grupos entre los que destaca Doctor Explosión, Ángel Stanich y Los Marañones hará disfrutar a murcianos y visitantes de una programación musical que tendrá como escenarios, en esta ocasión al Auditorio Parque Fofó, la Yesería, la terraza de Los Molinos del Río y la calle Basabé.

El concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex, ha destacado que el inicio de esta edición tendrá lugar en los Molinos del Río, "un punto representativo de la ciudad, ideal para disfrutar de la música a orillas del Segura; un escenario natural privilegiado al alcance de muy pocos eventos similares en nuestro país". La programación, ha destacado el edil García Rex, "combina la esencia del festival con acciones acordes a la acción de la Concejalía de extender la oferta cultural a nuestras calles y plazas, organizando así un concierto para disfrutar en familia durante una mañana dominical junto a la Plaza de Santo Domingo".

García Rex ha estado acompañado en la presentación del evento por el programador y responsable de Silbato Producciones, Rafael Gómez-Vizcaíno.

Por este festival de música independiente nacido en 1996 han pasado grandes grupos de artistas nacionales como internacionales Schwarz, Art School, Urban Castle Magic, This Interview, Underwater Tea Party, Yer Soul, Charlot, Lúcido, Silvania, The Wedding Present,The Only Ones,Tahiti 80,The High Llamas, Ben Vaughn, Experience, Lacrosse, Sambassadeur, Koacha, The Cheeks, Triángulo de Amor Bizarro, La Casa Azul, Vetusta Morla o Carolina Durante.

El Lemon no pretende ser un evento de grandes masas, sino una cita en la que poder encontrar la calidad, la comodidad y el ambiente, de una experiencia cultural especial y diferente, sin aglomeraciones y los inconvenientes de los festivales multitudinarios. Además, este festival ha sido y es una excelente plataforma para impulsar a grupos murcianos. De hecho, este evento nació también para darles visibilidad y ha cumplido perfectamente con su papel de rampa de lanzamiento, dando a conocer a bandas como Second, Vacaciones, Klaus & Kinski, Parade, Perro o Clara Plath, entre otros.

PROGRAMACIÓN LEMON POP 2022

MIÉRCOLES 28 SEPTIEMBRE (FIESTA DE PRESENTACIÓN)

19:00 HORAS - MUSEO LOS MOLINOS DEL RÍO

Proyección del documental de la banda Los Flechazos + charla posterior

Entrada libre hasta completar aforo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

21:00 HORAS - TERRAZA DE LOS MOLINOS DEL RÍO

Actuación en directo: BIGOTE CHINO

Entrada libre hasta completar aforo

JUEVES 29 SEPTIEMBRE

22:00 HORAS - LA YESERÍA

Actuación en directo: GUILLE SOLANO Y LAS GUILLOTINAS

Entrada libre hasta completar aforo.

VIERNES 30 SEPTIEMBRE

19:30 HORAS (EN ADELANTE) - AUDITORIO PARQUE FOFÓ

Entrada libre hasta completar aforo

Actuaciones en directo:

LA TRINIDAD

AXOLOTES MEXICANOS

KOKOSHCA

DOCTOR EXPLOSIÓN

SÁBADO 1 DE OCTUBRE

19:00 HORAS (EN ADELANTE) - AUDITORIO PARQUE FOFÓ

Entradas: Anticipada 12€ + gastos / Taquilla 15€

A la venta en compralaentrada.com

Actuaciones en directo:

CARMESÍ

LOS FUSILES

LOS MARAÑONES

ÁNGEL STANICH

DOMINGO 2 DE OCTUBRE

12:00 HORAS (EN ADELANTE) - CALLE BASABÉ

Entrada libre hasta completar aforo

Conciertos en familia:

ALONDRA BENTLEY

FLORES