Diez largometrajes y 12 cortos competirán en la sección oficial del IBAFF 13

El equipo del Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF ya ha seleccionado los filmes que competirán en su Sección Oficial 2023 --diez largometrajes y 12 cortos--, tras recibir más de 600 películas de los cinco continentes y cerrar inscripciones el pasado 21 de febrero.

La Sección Oficial de Largometraje está integrada por 10 cintas: las argentinas 'Trenque Lauquen', de Laura Citarella, y 'Atlas', dirigida por Guadalupe Gaona e Ignacio Masllorens; la tunecina 'Under the fig trees', de Erige Sehiri; el filme lituano 'Burial', de Emilija Skarnulyte -estreno en España-; la portuguesa 'Super natural', de Jorge Jácome; la suiza 'Disturbios', de Cyril Schäublin; la australiana 'The plains', con dirección de David Eastal; la rumana 'The island', de Anca Damian y Augusto Zavonello; y las españolas 'El año de las 10+1 películas', de Carlos Escolano y 'La mala familia', de Nacho A. Villar y Luis Rojo.

En cuanto a los trabajos seleccionados para la Sección Oficial de Cortometraje IBAFF 13, se podrá disfrutar de los filmes 'Horror Vacui' (Serbia), de Boris Poljak; 'The dream of a horse' (Irán), de Marjan Khosravi; 'The great arch' (Francia), de Camille Authouart; 'The bath' (Portugal), de Maria Inês Gonçalves; '2together' (Suecia), de Kim Ekberg; 'It's raining frogs outside' (Filipinas), de Maria Estela Paiso; 'Blind date' (Alemania), de Jan Soldat; 'La Mécanique des fluides' (Francia), de Gala Hernández; y los trabajos nacionales 'Alas/Tierra', de Maddi Barber; 'Estudios del parpadeo', de Ana Esteve Reig; 'Olores', de Alba Esquinas; y 'Cosas que no van a morir', de Manuela Gutiérrez Arrieta.

La cinta francesa 'La Mécanique des fluides' dirigida por la murciana Gala Hernández abrirá el festival en su sesión inaugural (viernes 24 de febrero, 20.30h, Filmoteca Regional) y los otros 11 trabajos seleccionados se presentarán en dos programas de cortos. Serán estreno en España Horror Vacui de Boris Poljak, uno de los más importantes directores y documentalistas croatas que retrata una especie de viaje turístico por espacios militarizados, y 'The great arch', de la francesa Camille Authouart, un juego de animación en torno al arte como refugio.

JURADO Y PREMIOS

El Jurado Oficial también está ya designado. En el de Largometraje el festival cuenta este año con el realizador catalán Lluís Escartín, la periodista y crítica de cine madrileña Elsa Tébar, y el programador y director artístico granadino Antonio Miguel Arenas. Para cortometraje, los cineastas Gemma Blasco y Carlos Saiz y el director de la Filmoteca Regional, Ángel Cruz.

Así, se entregarán dos galardones en la S.O: Mejor Largometraje, dotado con 10.000€, y Mejor Cortometraje, con 6.000€. De entre los mismos filmes, se seleccionará un Premio del Público para ambas categorías. Un premio resultante de la decisión promediada (50%) entre el voto del Jurado Popular y el voto del público asistente al festival (50%).

También se concederán el Premio IBAFF Joven --votado por estudiantes de institutos de la Región--; el Premio Arrebato --con el que el equipo del IBAFF reconoce la trayectoria, evolución y firme interés por descubrir al público nuevas experiencias cinematografías--; y el Premio Honorífico.

El IBAFF sigue apostando por los más pequeños como fuente de creatividad, espontaneidad e imaginación y les ofrecerá dos sesiones #EducaIBAFF donde podrán disfrutar de otros tipos de cine, historias clásicas contadas de otra manera, historias contemporáneas narradas de forma clásica, experimentación audiovisual y animación en sus diferentes posibilidades.

La primera proyección (el domingo 26 de febrero a las 12h) será el largometraje 'El pequeño Nicolás' (Francia, 2022) de Amandine Fredon y Benjamin Massoubre basado en la obra del escritor y guionista de cómics francés René Goscinny, creador de personajes como 'Astérix y Obelix', y del dibujante Jean-Jaques Sempé. Y la segunda sesión (sábado 4 de marzo a las 12h) será 'La belleza de la vida' (China, 2021). Un viaje al pasado y al presente de China a través de una deliciosa obra coral compuesta por siete historias de animación con técnicas que van desde la acuarela a la pintura con tinta o el collage y entrañables protagonistas.

PANORAMA IBAFF VISIBILIZA EL TRABAJO DE CREADORES MURCIANOS

Tras inaugurar la sección de Panorama Murcia en su duodécima edición, en el festival IBAFF insiste en ella con el objetivo de visibilizar el talento murciano y dejar constancia del salto de calidad que el sector audiovisual murciano ha experimentado durante los últimos años, siendo punta de lanza en muchas disciplinas y aportando profesionales de referencia para el circuito nacional e incluso internacional.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para este IBAFF 13 se ha programado un programa de cortometrajes --con una selección de trabajos audiovisuales realizados en la Región y/o por creativos murcianos-- y un largometraje.

Una selección de filmes que han sido programados desde OCULTO.TV, la plataforma audiovisual del Ayuntamiento de Murcia, que desde su creación se ha convertido en un espacio para la vanguardia y las propuestas más arriesgadas que ha servido para poner en valor el trabajo de realizadores locales.

Los cortometrajes que se proyectarán son 'Puto humo', de José Prats; 'Lo que se cuenta', de Ginés Cárceles; 'No conozco la historia del fuego', de Sara Domínguez, Alberto Ruiz, Luis Morla; 'Agosto', de Remedios Sola; 'La apariencia por el culo', de Carlos Cara; 'El río', de Paco Martínez, Abarca Sánchez; 'Versos rumiantes', de Manuel Nicolás Meseguer; y 'Todos contra mí'. José Antonio Valera. El largometraje seleccionado es 'Emilia', de Miguel Ángel Calvo Buttini. 80'. Sala A.

Y para completar el Panorama Murcia el público murciano podrá disfrutar del estreno en cines de 'Donde quiero estar', el viaje audiovisual de Quevedo para su primer álbum (viernes 3 de marzo. Filmoteca Regional. Sala A. 20.30h).

El artista canario --conocido entre otras cosas por su sesión con Bizarrap que ha llegado a sonar casi mil quinientos millones (1.500.000.000) de veces desde su estreno combinando las reproducciones de Spotify y Youtube-- ha publicado un disco con un total de 16 canciones que forman una película en 16 actos que transporta al espectador a la isla de Gran Canaria. Cada canción es un capítulo y cada capítulo tiene un videoclip inédito que forma la película de su vida.

Un trabajo de la productora Antiestático, con los murcianos Nabil Ejey como Productor Ejecutivo y los directores Joaquín Luna y Alfonso Riera (El Cielo) y la dirección creativa de Vélodrome.

Los interesados tienen más información y horarios en las redes sociales del festival y en la web www.ibaff.es