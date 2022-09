Deportes ejecutará obras en las piscinas de Puente Tocinos y Murcia Parque para mejorar seguridad y eficiencia

La Junta de Gobierno ha aprobado los pliegos de condiciones para la contratación de las obras de reparación de la carpintería metálica en las piscinas de Puente Tocinos y Murcia Parque, con el fin de mejorar las instalaciones y garantizar la seguridad de los usuarios.

Estos trabajos se realizan porque ambas instalaciones precisan de la renovación de la carpintería ya que se encuentra deteriorada por el paso del tiempo, lo que provoca problemas de seguridad y de gasto energético

Así, en la piscina de Puente Tocinos la carpintería metálica de las 5 puertas que dan acceso al solárium de la instalación no son funcionales por las grandes dimensiones de las mismas y el peso que soportan los perfiles estructurales, además la corrosión de los herrajes y anclajes ya es evidente al estar en un ambiente muy nocivo para el material empleado.

En la piscina Murcia Parque, en la zona de oficinas, vestuarios, conserjería, guardarropía y vestíbulo del Edificio Principal de la instalación, utilizada durante todo el año, sigue existiendo la carpintería original con más de 35 años de antigüedad.

La mayoría de las ventanas no cierran correctamente al estar desencajadas, no tienen doble acristalamiento y existen zonas muy deterioradas y con principio de corrosión, lo que provoca que el cierre no sea hermético con la consecuente pérdida de gasto energético que de ello se deriva y la falta de seguridad.

Los trabajos, en los que se invertirán 74.805,56 euros, consistirán en la retirada de la carpintería metálica existente, el montaje de carpintería y de vidrio laminar, el sellado y la albañilería.