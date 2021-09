El PP denunciará a ediles del PSOE y Cs por sus acusaciones sobre las luces navidad

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, ha anunciado que va a presentar una querella "por injurias y calumnias" contra las personas que están "articulando una campaña de acoso" al PP y al ex Equipo de Gobierno 'popular' "que quería transformar la ciudad".

Asimismo, ha lamentado que esta campaña de "acoso" se dirige a atacar "la profesionalidad de los funcionarios municipales", así como su propio honor y el de su familia.

"Y es que hay cosas que no se pueden tocar, no todo vale", tal y como ha afirmado el edil en rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado por el resto de concejales 'populares'. Los destinatarios de estas acciones legales serán "aquellas personas que andan en esta campaña de difamación; cada uno sabe quien es y, en su debido momento, los conoceréis", ha señalado.

En concreto, ha denunciado públicamente la campaña de "acoso" iniciada ya hace algunos meses por el PSOE y Cs contra un equipo de gobierno que trabajaba "con ilusión" por transformar la ciudad, "contra el PP, contra la profesionalidad de los funcionarios municipales y contra mi honor y el de mi familia; y todo, por intentar justificar una moción de censura que era injustificable".

"Hoy queremos hablarles a todos los murcianos: tienen que conocer de primera mano que, desde que se fraguó la injustificada moción de censura consumada por Podemos, Cs y PSOE, en este Ayuntamiento de Murcia estamos soportando injurias, calumnias y acusaciones falsas que también están afectando a la imagen de nuestra ciudad y, por ende, a la de todos los murcianos", ha lamentado.

Pacheco ha ofrecido la rueda de prensa "para desenmascarar, una vez más, este montaje que por parte de la izquierda que asaltó la Glorieta, esencialmente por motivos políticos y estrategias políticas, con una maniobra orquestada en la Moncloa --tal y como ha sido reconocido por el actual ministro de Presidencia, Félix Bolaño, o el socialista Diego Conesa-- y que a día de hoy siguen sin poder justificarlo".

ILUMINACIÓN DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD

Ha destacado que todos los medios se hicieron eco de las "artimañas" que se usaron para justificar la moción de censura. "Y es que el sillón es su única meta: ya en septiembre del año pasado denunciamos las falsas acusaciones relativas al contrato de iluminación de las fiestas de Navidad". Ha recordado que el informe que presentó el edil de Cs, Mario Gómez, era "absolutamente falso, malintencionado y plagado de juicios de valor".

En este informe de Gómez, recuerda que se apuntaban "posibles irregularidades en la tramitación", pero ha destacado que era "absolutamente falso".

"A día de hoy, PSOE y CS siguen insistiendo en esa campaña basada en mentiras y falsas acusaciones", según Pacheco. Por eso, ha asegurado que no van a dudar en "acudir ante cualquier instancia para informar y dar cuantas explicaciones sean necesarias, con transparencia y en cumplimiento de la legalidad, de la mano de los técnicos municipales que actuaron siguiendo cada uno de los procesos y procedimientos administrativos requeridos con un absoluto rigor".

Ha detallado que "toda esta acusación falsa" se refiere a una "ampliación dentro de los términos legales del contrato, por un importe de 47.000 euros, para la instalación de las luces de Navidad en las calles de Murcia en 2019. Ha defendido que se llevó a cabo "a petición insistente y permanente de comerciantes, asociaciones y vecinos, buscando mejorar la imagen de la ciudad".

"NO LES TENEMOS MIEDO"

"Estamos aquí para decirles que no les tenemos miedo; vamos a enseñar cada uno de los expedientes y contratos que, además, ponemos a disposición de los medios de comunicación y de cualquier instancia que lo solicite para aclarar cualquier duda", tal y como ha corroborado Pacheco.

Se trata, añade, de documentos como "el informe favorable del Servicio de Cultura; como el informe favorable de Servicios Jurídicos; o documentos como el informe favorable de la Intervención del Ayuntamiento; o del Servicio de Contratación, cuyo responsable además era el edil de Cs, Mario Gómez".

Pacheco ha señalado que cuenta con "multitud de informes y de comunicaciones que vienen a demostrar que todo se hizo con el máximo rigor, con toda la absoluta legalidad dentro del procedimiento y del proceso establecido para ello".

"Ya está bien de mentir y de mentirles a los murcianos", ha aseverado Pacheco, quien ha advertido que no va a permitir que, "por este afán desmedido, se lleven por delante nuestro honor y el de nuestras familias, el de nuestros padres y el de nuestros hijos, porque no todo vale", ha remarcado.

"No nos vale la demagogia, no nos vale el daño gratuito, no vamos a consentir que los murcianos pierdan por un juego político. Para algunos esto es solo eso, un juego, y no ven lo que debería ser la responsabilidad que ostentan", según Pacheco, quien ha arremetido contra todas aquellas personas que "ponen su esfuerzo en hacer daño y no en trabajar por todos los murcianos".

A todos ellos, les ha dicho que ese "juego sucio" les va a llevar al "rechazo de toda la sociedad" porque "la manipulación no está justificada". Y es que, añade, "por más que se empeñen, las personas están primero". Así, ha ratificado que al PP no le vale "esa demagogia y ese juego sucio gratuito".

Ha destacado que el PP dejó al nuevo Equipo de Gobierno "todos los medios y recursos para seguir avanzando por Murcia", con "más de 160 millones de euros en el cajón". Sin embargo, advierte que hay algo que "no se puede dejar en ese cajón: las ganas, la ilusión y la pasión por trabajar por Murcia".

Desde la moción de censura acontecida en marzo, "llevamos 6 meses de inacción, de parálisis, de bloqueo en el municipio de Murcia. Y eso no lo pueden ocultar, porque no saben ofrecer nada nuevo a los murcianos, su única estrategia es la de la calumnia y la de difamación contra el adversario político. Llevamos seis meses en los que lo único en lo que han pensado es en idear campañas de desprestigio contra el PP".

"Su incapacidad de gestión les ha llevado a seguir esta estrategia política, falta de iniciativas, basada estrategias oscuras y exclusivamente con fines políticos", según Pacheco, quien considera "lamentable" que los murcianos "tengan que vivir esta situación por el capricho de los que su ambición política los ciega".

"Los murcianos nos han elegido en las urnas y queremos transmitirles que no están solos: vamos a luchar incansablemente por seguir haciendo de esta ciudad un referente nacional; por generar más empleo; por crear nuevas infraestructuras; por seguir mirando al futuro, como hemos hecho siempre", según Pacheco, quien ha advertido que "no nos van a condenar a dos años de retroceso".