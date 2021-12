El circo regresa esta semana al TCM con Cía.Voël y ‘Ex-libris’

El circo regresa esta semana al Teatro Circo Murcia (TCM) con Cía. Voël y ‘Ex-libris', un poético montaje que nos habla de los momentos de inadvertida felicidad. Se trata del último de los espectáculos programados esta temporada dentro del circuito Circo a Escena, impulsado promovido por el INAEM, La Red Española de Teatros y CircoRed, y se podrá ver el sábado, 11 de diciembre, a las 19 horas.









A través de las hojas de los libros, del cuadrante ruso, la bola de equilibrios y la música en directo de Marc Sastre, ‘Ex-libris', con Debi Cobos y Jordi Serra sobre el escenario, nos invita a reflexionar sobre la incomunicación de una sociedad tecnológica en la que los detalles pasan desapercibidos y los libros, que esperan ser leídos, luchan por su supervivencia.









Las entradas para este espectáculo de circo pensado para el público adulto y familiar, están a la venta, por 10 euros, en la taquilla del teatro (abierta de martes a viernes, de 11 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas) y también a través de www.teatrocircomurcia.es.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Antes, la música será protagonista en el TCM. Este jueves, 9 de diciembre (20:30 horas), se rendirá homenaje al cantautor murciano José María Galiana con un concierto a cargo de Surefolk en el que actuarán Lola Sandoval, José Antonio Abellán y los componentes del grupo Túa Ismael Galiana y Raúl Pastor. Además, se proyectarán varios vídeos sobre la vida y la trayectoria de Galiana y se contará con las intervenciones, entre otros, de Ricardo Miralles, arreglista de músicos como Joan Manuel Serrat, y del mánager José Parra Molina. El concierto es gratuito y las invitaciones se pueden recoger en la taquilla del teatro.

Y al día siguiente, el viernes 10 de diciembre (20 horas), el góspel volverá a sonar en el Teatro Circo Murcia con la formación estadounidense Harlem Gospel Choir; una actuación que, como en temporadas anteriores, se enmarca en el Festival ‘Los grandes del góspel'.

Interpretando góspel contemporáneo con un toque de jazz y blues, Harlem Gospel Choir es sinónimo de energía, voces poderosas y sonido glorioso; una montaña rusa de cantos y bailes. Durante más de dos décadas, ha sido el coro de góspel más importante de Estados Unidos y ha recorrido los escenarios de todo el mundo emocionando al público. En el TCM, interpretará clásicos modernos de la música góspel que suenan en las iglesias negras de Harlem en la actualidad. Las entradas se pueden adquirir por 15, 20 y 22 euros.

‘Teatro realidad' en el Bernal

El Teatro Bernal, por su parte, acogerá el sábado, 11 de diciembre (20 horas), un original espectáculo a cargo del comunicador, actor y coach murciano Diego Jiménez. ‘¿Quién quiere ju(z)gar conmigo?' es una propuesta escénica que surge de la necesidad del autor de querer comunicar, desde la emoción y en primera persona, todo lo aprendido después de ‘desaprender'. Y de querer hacerlo desde un formato diferente, cercano al ‘psicoteatro' o al ‘teatro realidad'.

En un ejercicio de dramatización arriesgado y generoso, el protagonista conducirá al espectador por sus experiencias y emociones. No se trata de una obra de teatro al uso, tampoco es un monólogo, ni siquiera es una conferencia motivacional... No es nada de eso y, a la vez, es todo junto.

Las entradas para este espectáculo, galardonado con el Premio a la Innovación y el Desarrollo Profesional por su aportación en el acercamiento de las herramientas para la gestión emocional a través de las artes escénicas, están a la venta, por 4 y 6 euros, en la taquilla del teatro (abierta jueves y viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y desde dos horas antes del inicio) y a través de su página web, www.teatrobernal.com.

Y, por último, el Salón de los Espejos del Teatro Romea acogerá también el sábado, 11 de diciembre (12 horas), un nuevo cuento dramatizado en inglés de Arena Aprende, ‘The Wolf and the Seven Kids', que interpretará el actor Jon Mitó y para el que ya no quedan entradas.