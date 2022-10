La Cárcel Vieja abre sus puertas al III Festival de Experimentación Artística ‘Mu-tantes’

El Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja inaugura este viernes a las 20:00 horas una nueva exposición enmarcada en el Festival de Creación y Experimentación Artística ‘Mu-tantes' que cumple su tercera edición desembarcando en este nuevo espacio cultural de la ciudad con nuevas propuestas de cerca de una veintena de artistas murcianos.

En su visita a las instalaciones el Alcalde de Murcia José Antonio Serrano ha señalado que "el Ayuntamiento de Murcia sigue apostando por el talento joven y de calidad, y esta es una buena muestra de ello. Una exposición multidisciplinar que nos sumerge en una serie de emociones, pensamientos, gestos y exploraciones interiores que no van a dejar indiferente a nadie; un buen momento para visitar este lugar emblemático de nuestra ciudad y descubrir a jóvenes que tienen algo que contarnos".

Por su parte, el concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex, ha destacado que "tras el éxito de la muestra de ‘Héroes y Villanos', que han visitado más de 14.000 personas, ahora la Cárcel Vieja centra su atención en la grandeza de ‘Mu-tantes', un proyecto que alberga trabajos culturales creados por murcianos con inquietudes y con ganas de generar propuestas de valor para nuestra ciudad, pero también otras propuestas de artistas nacionales e internacionales".

‘Mu-tantes' propone un discurso innovador y alternativo y promueve como disciplinas el diseño gráfico, las artes visuales y sonoras, la fotografía, la ilustración, Motion graphics y 3D, artes plásticas, música o moda.

Proyectos inéditos

El discurso de este festival no es otro que poner el foco en el talento no visible o emergente: proyectos inéditos, desarrollados y visionados por primera vez. Una propuesta novedosa, que está muy lejos del planteamiento que siguen eventos similares del resto del territorio nacional como pueden ser el Festival Blanc; Festival OFFF; Festival Cyclo de Madrid; Latent Fest; festivales internacionales como el Festival Get Set de Oporto; o festivales de referencia en Murcia como el Día D.

Este festival cultural propone mostrar lo que nadie se ha atrevido a realizar bajo los términos formales del diseño y la creación visual o lo que al menos, nunca hemos visto. Mu-tantes hace visible proyectos y procesos creativos de artistas murcianos (emergentes y profesionales) y sirve, a la vez, como plataforma de desarrollo; al tiempo que le proporciona las herramientas necesarias para la materialización de ideas. Partiendo de esta base, los conceptos principales en torno a los cuales se construye este evento son: aprendizaje, visibilidad, desarrollo y proyección profesional.

‘Mu-tantes' cuenta con una convocatoria abierta a todas las disciplinas del ámbito artístico y visual para todos los artistas emergentes y profesionales de entre 18 y 65 años. Y, por primera vez en esta edición 2022, se abre la convocatoria a todo el territorio nacional e internacional, contando con artistas residentes en Islandia y París

Tres ciclos de exposiciones

En esta tercera edición, se realizarán exposiciones individuales repartidas a lo largo de 2 meses y medio en las instalaciones de la Fase 1 del Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja de Murcia. Cada uno de los artistas estará acompañado durante todo el proceso -desde la presentación y planteamiento de proyectos hasta su ejecución-, por un tutor/a (miembro del equipo) del ámbito de las artes gráficas y visuales. El objeto de este proceso es acompañar, compartir ideas y referencias; y con el fin de proporcionarle todo lo necesario para la materialización de su proyecto.

Estas exposiciones, desde el planteamiento de la idea inicial hasta su muestra, sufrirán un proceso de mutación; proceso en el que trabajarán para llevar su obra al máximo exponente a nivel gráfico, expositivo y experiencial. Además, en lo que a apoyo expositivo se refiere, cada dúo artista -tutor estará también acompañado por una tercera persona de apoyo en el ámbito gráfico, que aportará a cada proyecto otros posibles planteamientos y perspectivas.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Las exposiciones del III Festival Mu-tantes se divide en tres ciclos:

21 de octubre

Artistas: Paula Navarro y Andrea Glez

Tutores: Jose Lorente y Diego Lobenal

Apoyo: Lola Baños y Matilde Tomás

Artista: Surco Valbuena

Tutor: David Disparos

Apoyo: Tóbal Sánchez

Artista: Eliana García

Tutor: Tóbal Sánchez

Apoyo: Matilde Tomás

Artista: Jesús Romero

Tutor: David Disparos

Apoyo: Derek V.D.B

AMBIENTACIÓN:

DEL AMOR Y LA BELLEZA

CARTONLAB -ARQUITECTURA EFÍMERA

17 de noviembre

Artista: Curro Rodríguez

Tutor: Tóbal Sánchez

Apoyo: Derek V.D.B

Artista: Ismael Cerezo

Tutor: Lola Baños

Apoyo: Paula Paje

Artista: Brando Niebla

Tutor: Adrián Marzal

Apoyo: Lola Baños

AMBIENTACIÓN:

DEL AMOR Y LA BELLEZA

CARTONLAB -ARQUITECTURA EFÍMERA

9 de diciembre

Artista: Rocío Batanero

Tutor: Paula Paje

Apoyo: Roberto Navarro

Artistas: D. TM / F. TEJERO

Tutor: Matilde Tomás

Apoyo: David disparos

EQUIPO -SN

AMBIENTACIÓN:

DEL AMOR Y LA BELLEZA

CARTONLAB -ARQUITECTURA EFÍMERA

CLAUSURA: 28 de diciembre

EXPOSICIÓN COLECTIVA

El Centro de Cultura Contemporánea 'Cárcel Vieja' abre sus puertas de martes a sábado de 10:30 a 14 horas y 17 a 21 horas; domingos de 10:30 a 14 horas.