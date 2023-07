Ballesta anuncia que los ocho distritos del municipio tendrán su propia junta local de seguridad

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha anunciado hoy la creación de las Juntas de Locales Seguridad en los ocho distritos del municipio, unos órganos que reforzarán la coordinación entre los cuerpos policiales para poder actuar con mayor rapidez y eficacia en barrios y pedanías.

José Ballesta ha informado de esta medida durante la inauguración de las jornadas sobre la lucha contra la trata de seres humanos organizadas por la Policía Local de Murcia, en el marco de los proyectos europeos Bigosint y Unchained, en colaboración con la organización italiana Agenfor. El alcalde estuvo acompañado por el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona.

De las Juntas Locales de Seguridad de Distrito formarán parte, además de por los responsables de los cuerpos policiales, por los pedáneos y las asociaciones más representativas de los barrios y pedanías que forman parte de su área de influencia; se reunirán una vez al mes, de manera ordinaria, para abordar los asuntos de interés.

De esta manera, el equipo de gobierno local, que apuesta decididamente por la descentralización del municipio, se acerca aún más al ciudadano prestando servicio y garantizando la seguridad de más de 450.000 murcianos. "La seguridad ciudadana es un valor social esencial en nuestra sociedad, ya que afecta no solo a la calidad de vida de los ciudadanos, sino a la propia estabilidad de los sistemas democráticos. Sin seguridad no hay libertad. Sin libertad no hay convivencia y sin convivencia, no hay futuro en paz", ha declarado el alcalde, José Ballesta.

Funciones

Las Juntas Locales de Seguridad de Distrito facilitarán cauces de canalización que permitirán la colaboración de los sectores sociales e institucionales para la correcta planificación de la seguridad ciudadana. Sus funciones serán las siguientes:

- Promover la coordinación y cooperación eficaz entre los distintos Cuerpos de Seguridad.

- Analizar y valorar la situación de la seguridad en cada distrito, estableciendo las zonas en las que sea necesaria más presencia policial.

- Establecer planes operativos de trabajo conjunto y sumar las fuerzas policiales para cubrir más partes del municipio.

- Hacer partícipes a los presidentes de las juntas municipales y de distrito de las políticas de seguridad en el municipio.

Audio





Ocho distritos de Murcia

Murcia está formada por ocho distritos:

- Distrito 1: Espinardo, Santa María de Gracia, El Ranero, San Andrés, San Antolín, San Antón, San Basilio, San Nicolás, San Miguel, Santa

Catalina, San Pedro, La Albatalía y La Arboleja.

- Distrito 2: La Catedral, San Bartolomé, San Juan, San Lorenzo, Santa Eulalia, La Fama, La Paz, Vistalegre, Vistabella, La Flota, Zarandona, Santiago y Zaraiche y Puente Tocinos.

- Distrito 3: Infante Juan Manuel, Buenos Aires -Ntra. Sra. de la Fuensanta, El Carmen, La Purísima, San Pío X, Santiago el Mayor, Patiño y Barrio del Progreso.

- Distrito 4: El Puntal, Churra, Cabezo de Torres, El Esparragal, Cobatillas, Monteagudo, Casillas, Llano de Brujas, Santa Cruz y El Raal.

- Distrito 5: Sangonera la Verde, San Ginés, El Palmar, La Alberca, Santo

Angel y Algezares.

- Distrito 6: Los Dolores, Los Garres y Lages, Beniaján, San José de la Vega, Torreagüera, Los Ramos, Alquerías, Cañada de San Pedro y

Zeneta.

- Distrito 7: Barqueros, Cañada Hermosa, Javalí Nuevo, Javalí Viejo, La Ñora, Guadalupe, Aljucer, Rincón de Seca, Rincón de Beniscornia, La Raya, Puebla de Soto, Nonduermas, Sangonera la Seca y Era Alta.



- Distrito 8: Baños y Mendigo, Carrascoy - La Murta, Corvera, Los Martínez del Puerto, Valladolises y Lo Jurado, Jerónimo y Avileses, Gea y

Truyols, Sucina y Lobosillo.

Esta iniciativa, al igual que la puesta en marcha de las Comisarías Móviles, se entroncan dentro del Plan de Seguridad ‘Murcia Segura', cuya finalidad es incrementar la seguridad ciudadana, fomentar políticas preventivas, establecer canales de relación con el ciudadano, facilitar la convivencia vecinal y adecuar el servicio policial a la realidad.

Jornadas sobre la lucha contra la trata de seres humanos

Las jornadas sobre la lucha contra la trata de seres humanos, inauguradas por el alcalde de Murcia, tendrán lugar este martes y miércoles en el Cuartel de Artillería, y abordarán esta problemática de manera integral, ofreciendo un espacio de diálogo, intercambio de conocimientos y experiencias entre expertos nacionales e internacionales de la materia.

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Israel, Holanda, Reino Unido e Italia, así como de multitud de puntos de la Región de Murcia participan en estas jornadas. El alcalde de Murcia, José Ballesta, se ha dirigido a ellos para darle la bienvenida en inglés así como en castellano.

El alcalde de Murcia ha señalado que "estas jornadas nos brindarán la oportunidad de unirnos como comunidad y abordar de manera integral un delito que no conoce fronteras".

Durante el evento, se llevarán a cabo conferencias, paneles de discusión y talleres especializados, abordando diversos aspectos relacionados con la trata de seres humanos, como la identificación y protección de víctimas, la investigación y enjuiciamiento de los traficantes, la cooperación internacional, la prevención y sensibilización, así como el uso de tecnologías aplicadas a la seguridad mediante el uso de fuentes abiertas OSINT y HUMINT, contando, entre otros, con la presencia de la Fiscal de Extranjería y Trata de Personas D.a Silvia Benito y el profesor en Derecho Procesal de la Universidad de Murcia, D. Julio Sigüenza.