El Ayuntamiento pone en marcha la comisión de investigación sobre la vacunación en el municipio

El Alcalde José Antonio Serrano ha presidido la Junta de Portavoces en la que, entre otros asuntos, se ha tratado la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre la vacunación en el municipio de Murcia, el funcionamiento de las sesiones del Pleno y la composición de los consejos de administración de las empresas municipales.

Así, la próxima semana se celebrará la primera reunión de la comisión de investigación sobre la vacunación en el municipio de Murcia que tiene como objetivo esclarecer todas las dudas surgidas en la gestión de las vacunas contra el coronavirus e investigar posibles irregularidades y fallos del protocolo.

Este nuevo órgano estará presidido por la concejala de Sanidad y Modernización de la Administración, Esther Nevado, y compuesto por un concejal de cada uno de los grupos políticos municipales.

De esta forma se da cumplimiento al mandato del Pleno en la que todos los grupos votaron a favor el pasado mes de enero.

Por otra parte, el Alcalde ha pedido a los portavoces municipales “el máximo respeto y un comportamiento ejemplar entre los concejales durante las sesiones plenarias. No soy una persona autoritaria pero no aceptaré ninguna falta de respeto entre compañeros en los plenos municipales. Los murcianos nos observan y sus representantes no podemos dar espectáculos como los vividos últimamente en los plenos ni dar una imagen negativa sino que tenemos que reflejar cordialidad, entendimiento, concordia y ganas de solucionar sus problemas porque eso es lo que buscan en los políticos”.

De esta forma se ha acordado que en el caso de que existan alusiones personales, se dará 30 segundos al concejal que las haya recibido para que pueda rebatirlas.

El Pleno municipal correspondiente al mes de mayo será presencial.

Asimismo se ha aprobado la composición de los consejos de administración de las empresas municipales –Emuasa, Urbamusa y Mercamurcia-, estando presididas todas por el Alcalde.