El Ayuntamiento lanza una aplicación móvil para geolocalizar plagas

La Concejalía de Salud y Transformación Digital del Ayuntamiento de Murcia, que dirige Esther Nevado, ha puesto en marcha una nueva aplicación móvil que ya permite a los murcianos comunicar incidencias de plagas en la vía pública.

Así, desde el dispositivo móvil se puede notificar la presencia de insectos o roedores y geolocalizar el punto exacto lo que permite facilitar la localización y reducir el tiempo de gestión.

Nevado ha explicado que "en el control de plagas es imprescindible la colaboración de la ciudadanía, y con esta aplicación podemos atender directamente los avisos y actuar con mayor celeridad"

La aplicación ‘Plagas Murcia' ya está disponible de forma gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para acceder, únicamente hay que indicar el nombre, el teléfono y una dirección de correo electrónico.

Una vez se haya accedido, hay que pulsar en ‘Crear incidencia' e indicar si la plaga es de cucarachas, mosquitos, pulgas, ratas u otras plagas. Posteriormente se tiene que especificar la ubicación exacta, ofreciendo la posibilidad de incluir una fotografía.

Menos avisos en 2022

2022 ha sido el año en el que menor número de avisos ha habido en junio y julio en los últimos 4 años, a pesar de haber sido el año con mayor precipitaciones en los últimos 60 años.

Así, en el pasado mes de junio se realizaron 79 avisos (64 de ellos no justificados) mientras que en el mismo mes de 2019 fueron 86 (52 no justificados), en 2020, 87 (67 no justificados) y en 2021, 92 (75 no justificados)

En julio de este año se realizaron 26 avisos (9 no justificados), mientras que en julio de 2019 fueron 53 (39 no justificados), en 2020, 38 (6 no justificados) y en 2021, 57 (47 no justificados)

La empresa que desarrolla este servicio es Laboratorios Lokimica "un contrato que aún está vigente y que es claramente limitado teniendo en cuenta la dispersión y extensión de nuestro municipio", ha explicado Nevado.

La concejala ha añadido que "hemos tratado de optimizarlo reduciendo las campañas efectivistas que consumían los recursos tales como sacar a volar un helicóptero, modificando esto por métodos más económicos y sostenibles como el uso de drones!

Igualmente se ha dado prioridad a los tratamientos larvicidas, que erradican el problema de raíz y además son inofensivos para otras especies, sobre los tratamientos adulticidas que tienen un efecto menor a la hora de controlar la población de mosquitos.