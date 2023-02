El Ayuntamiento impulsa la XII edición del Festival de Cine Fantástico Europeo ‘Sombra’

Del 17 al 25 de marzo, la capital de la Región acoge el XII Festival Sombra de Cine Fantástico Europeo de Murcia. Su programación ha sido presentada hoy en el edificio Moneo del Ayuntamiento de Murcia por el concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex; por la concejal de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Teresa Franco y por el director de Sombra, Javier García.

El Ayuntamiento apoya con 30.000 euros la realización de este evento consolidado en el sector, que proyecta a la ciudad internacionalmente. "Se trata de una parte de la apuesta importante del Ayuntamiento por el sector audiovisual, que se une a la inversión de más de 125.000 euros para el desarrollo del Festival Internacional de Cine IBAFF y a la puesta en marcha de uno de los ejes del hub audiovisual y digital, que contempla una inversión global en el municipio de 8 millones de euros", ha indicado el concejal de Cultura, Pedro García Rex.

El edil también ha señalado que "actualmente Murcia cuenta con importantes herramientas para promocionar el sector audiovisual como OCULTO.TV, una plataforma digital municipal que llega a 81 países, con más de 100.000 usuarios únicos y más 500.000 reproducciones, desde la que se apoya a creadores murcianos como Carlos Saiz, Joaquín Luna, Javier Lara, Carlos Matías, Raquel Agea, ARK o los hermanos Poveda".

Por su parte, la Concejal de Juventud, Teresa Franco, ha señalado que "en Murcia tenemos unos espacios y unas condiciones magníficas para albergar y dar difusión a la cultura y al arte audiovisual. Poder acoger y disfrutar de tanto talento es un orgullo para nuestro municipio y seguro que miles de jóvenes disfrutan de esta 12ª Edición del 17 al 25 de marzo".

Destacados invitados

En su duodécima edición, que tendrá lugar principalmente en la Filmoteca Regional y en la Fundación Mediterráneo, el festival proyectará 21 películas y 25 cortos, contará con 30 invitados y realizará 17 actividades paralelas. Sombra colabora además en esta ocasión con Filmin, Cutrecon y Rock Imperium.

Uno de los grandes compositores musicales de películas de terror, Claudio Simonetti ha confirmado su presencia. Con su banda Claudio Simometti's Goblin interpretará en directo la BSO del clásico ‘Suspiria', durante la clausura del festival, el sábado 25 de marzo.

El compositor, de origen italiano, recibirá, además, el primer premio Bernard Herrmann en reconocimiento a mitos musicales del cine fantástico. El artista es una pieza clave en el cine fantástico en el que se ha ganado su lugar como autor de películas de terror italianas y algunas míticas estadounidenses como ‘Dawn of the dead', de George A. Romero rodada en 1978. Desde 1975, con su grupo llamado Simonetti's Goblin, ha compuesto música para algunos clásicos del terror italiano con directores como Dario Argento en ‘Profondo rosso', de 1975 o la archiconocida ‘Suspiria', de 1978.

La nominada a los Goya, ‘Irati', abrirá el festival el viernes 17

‘Irati', película nominada a cinco Goyas, abrirá el festival el viernes 17. El segundo largometraje del vasco Paul Urkijo ha cosechado premios en festivales como Sitges o el Fancine de Málaga. Se trata de una historia de espada y brujería cargada de elementos fantásticos del folklore vasco.

Enzo G. Castellari presentará su mítica película ‘1990: Los Guerreros del Bronx', el viernes 24. Ese mismo día, Castellari, un mito del cine italiano, recordado por Tarantino como una de sus grandes inspiraciones, recibirá el premio ‘Sombra de leyenda'.

El actor Carlos Urrutia recibirá el premio Nosferatu y la directora de la Fundación Sitges, Mónica García, presentará su libro ‘Woman in fan

Ciclos, charlas, literatura y mucho más

Habrá charlas como ‘Tiburones: mitos, verdades y falsedades', un, encuentro con el biólogo Emilio Cortés que dará una charla en la que se proyectarán imágenes de películas de subgénero, aportando un punto de vista científico.

Bajo la colaboración de ‘Rock Imperium, se proyectará la película ‘KISS meets the Phantom of the Park' (Gordon Hessler, 1978), con un maquillador disponible para el público invitado.

El equipo de Europe Direct, el director y la productora de Megalomaniac Karim Ouelhaj y Florence Saâdi, comentarán cómo conseguir financiación europea para el cine.

Asimismo, Frank Muñoz y Pedro José Tena, directores de la editorial Applehead, acompañarán a Enzo G.Castellari y a Claudio Simonetti, en la presentación de sus respectivas biografías; Lone Fleming presentará la película ‘Pánico en el transiberiano', dirigida por Eugenio Martín y Carlos Palencia director de la Cutrecon comentará El vengador tóxico (Lloyd Kaufman, Michael Herz, 1984).

Exposición ‘Sus terrores favoritos' en el LAC

Tras visitar las sedes del Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya en Sitges y de la SGAE en Madrid, Sombra inaugurará la exposición titulada ‘Sus terrores favoritos' en la que directores del cine fantástico español dan a conocer sus películas más apreciadas.

La muestra se inaugurará el 2 de marzo a las 20:30 horas, en el Laboratorio de Arte del Carmen (LAC) y terminará el 2 de abril. En ella se podrán ver materiales de ‘Acción Mutante', ‘El día de la bestia' o ‘La residencia', entre otros.

Cortometrajes y Batalla fílmica

La Batalla Fílmica se enmarca en la iniciativa ‘Jóvenes que asombran' y cotará con unos cien jóvenes de los centros de educación de Murcia, que previamente han recibido formación sobre rodaje cinematográfico con smartphones para llegar al día señalado lo más preparados posible. En la Batalla Fílmica, se les revela el contenido de un guión y tienen ocho horas para hacer la grabación contando con equipos técnicos profesionales.

Para culminar, los cortometrajes se proyectarán en la Filmoteca Regional durante el Sombra y se publicarán en el canal oficial del festival en Youtube. El equipo ganador se premiará con un cheque FNAC por valor de 1.000€ que recibirá en la gala de clausura del festival el 25 de marzo.

Durante el acto de esta mañana también se ha presentado el cartel del festival, obra de Dani Acuña.

Toda la programación y más información en sombrafestival.com.