El Ayuntamiento destina más de 300.000 euros a la contratación

La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la convocatoria para la concesión de subvenciones que permitirán la creación y fomento del empleo y autoempleo en el municipio de Murcia.

El Ayuntamiento busca así apoyar la contratación de personas desempleadas, así como crear empleo mediante el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que ejerzan actividades bien por cuenta propia o entrando a formar parte de empresas de economía social.

El importe total de las subvenciones es de 304.000 euros y los destinatarios son, en la modalidad de contratación, las pymes y micropymes que desarrollen su actividad como persona física, comunidad de bienes, empresas de economía social, sociedades mercantiles, entidades sin ánimo de lucro y empresas de inserción, cuyo domicilio fiscal se encuentre en el municipio de Murcia.

En la modalidad de autoempleo, podrán participar en esta convocatoria las personas físicas, miembros de comunidades de bienes o sociedades civiles y socios que se incorporen a empresas de economía social, cuya incorporación requiera el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y cuyo domicilio fiscal se encuentre en el municipio de Murcia.

De esta forma, será subvencionable la formalización de contratos y altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que sean realizados en el periodo comprendido entre el 17 de noviembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 y que cumplan los siguientes requisitos:

- Contratos temporales con una duración mínima de 12 meses a jornada completa o parcial, siempre que ésta no sea inferior al 50% de la jornada laboral, no estando incluidos los contratos para la formación y el aprendizaje.- Contratos indefinidos a tiempo completo o parcial siempre que esta no sea inferior al 50% de la jornada laboral y que no pertenezcan a la modalidad de fijos discontinuos, que se mantengan durante 12 meses.

- La realización de una actividad económica o profesional por cuenta propia a jornada completa, que requiera el alta en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, deberá mantenerse un mínimo de 12 meses.

- Los socios de empresas de economía social desempleados cuyo puesto de trabajo deberá mantener un mínimo de 12 meses.

El Equipo de Gobierno pretende con esta iniciativa reactivar el empleo y la economía local en el municipio fomentando el empleo de personas desempleadas y de aquellas que quieran emprender una actividad por cuenta propia o bien entren a formar parte de empresas de economía social, paliando así, en la medida de lo posible, los efectos negativos de esta crisis sobre el empleo y la economía de Murcia.