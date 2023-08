El Ayuntamiento despliega de manera coordinada un dispositivo especial ante altas temperaturas

El concejal de Emergencias y Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona ha presidido esta mañana la reunión del Grupo Operativo ante Situaciones de Emergencias, en el que han estado presentes jefes de distintas áreas municipales, con el objetivo de que todos los servicios públicos del ayuntamiento para que trabajen de forma coordinada para atender a la ciudadanía ante las incidencias que puedan producirse.



SEMAS

El Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS), dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, realiza durante el verano un papel fundamental en la protección de los más vulnerables, las personas sin hogar.

En lo que llevamos de verano han atendido a 449 personas que viven en la calle, en su mayoría hombres, para ayudarles a paliar las altas temperaturas con agua, gorras, ropa limpia e incluso les han proporcionado muletas para favorecer su movilidad. Durante esta jornada y ante la alerta roja el SEMAS desplegará un dispositivo especial

En ese sentido, el Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha una iniciativa, en colaboración con Jesús Abandonado, para acoger a las personas sin hogar que necesiten un lugar para protegerse del extremo calor. Se ha habilitado el comedor social de la calle Barahundillo de la entidad para que sirva de refugio a aquellas personas en situación de calle que lo requieran.

Por la noche, y de manera excepcional, se van a colocar cuatro camas más en el centro que Jesús Abandonado tiene en la carretera de Santa Catalina para aquellas personas que requieran pasar la noche bajo techo. La Policía Local y el SEMAS se ocupará de los traslados.

Seguridad Ciudadana

Por su parte, la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha reforzado la plantilla de bomberos con 12 personas, en total, son 49 los agentes que están de guardia durante la jornada, lo que permite poder realizar una salida más con un vehículo en caso de que fuera necesario.

El cuerpo de la Policía Local desplegará entre los 3 turnos a 205 agentes en el casco urbano y pedanías

Durante la jornada de nivel rojo de alerta por altas temperaturas protección civil completa el dispositivo con 10 agentes:

Dotación de guardia de intervención (4 personas) (10h a 22h)

Patrulla Infomur (2 personas) (11:30h a 16:30h)

Patrulla Infomur (2 personas) (16:30h a 21:30h)

Según el edil de Emergencias y Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona "Durante la alerta roja se amplían todas las actuaciones de las concejalías competentes, protección civil van a estar 10 personas de manera permanente en colaboración también con el SEMAS, bomberos contará con 49 efectivos, policía local con 205 efectivos de apoyo y vigilancia"





Parques y jardines

El servicio de Parques y Jardines, dependiente de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, también ha aplicado su protocolo de actuación ante situaciones adversas. En este caso concreto de la alerta roja el cierre completo del jardín del Malecón, Floridablanca, Plaza Circular, Plaza Calle Jardín (Torreagüera) y Jardín del Palmeral (Santiago y Zaraiche)

Asimismo, se ha procedido al balizamiento y señalización de zonas con arbolado sensible en Cuartel de Artillería, jardín de la Seda, jardín del Salitre-La Pólvora, Parque Fofó, Camilo José Cela, La Fama, Jorge Palacios, Teniente Flomesta, la puerta del Reina Sofia y el Jardín Chino,

No se abrirán las zonas hasta que no hayan pasado 48 horas de la alerta y se hayan revisado todos los espacios.

En palabras del Teniente de Alcalde, José Guillen " el dispositivo afecta a 17 zonas que cerramos total o parcialmente para garantizar la seguridad de todos los murcianos, por que eso es lo importante.

Los más de 250 efectivos de parques y jardines están especialmente dedicados a la revisión del arbolado y tenemos movilizados 15 efectivos durante toda la alerta ante cualquier incidencia que pueda producirse, hacemos una llamamiento a la ciudadanía para que respete las señalizaciones"

Teleasistencia y ayuda a domicilio



Los servicios municipales de atención domiciliaria y de teleasistencia también han puesto en marcha sus protocolos específicos ante las altas temperaturas.



El servicio de atención domiciliaria, que atiende a más de 1.800 mayores, personas con discapacidad o familias vulnerables, incrementará las visitas a hogares, con el objetivo de detectar situaciones de posibles riesgos personales e informar, con carácter de urgencia, a la Sección Municipal de Familia e Iniciativa Social para que actúe en caso de que sea preciso.

El servicio teleasistencia municipal, actualmente atiende a 3.427 personas, de ellas 1.296 presentan algún tipo de riesgo que les hace vulnerables ante episodios de temperaturas extremas, lo que representa un 37,8%: Habrá una especial vigilancia a los mayores de 80 años que vivan solos y a los que, sin serlo, hayan sufrido alguna emergencia como consecuencia de las temperaturas extremas, estableciendo tres niveles de riesgo socio sanitario (1, 2 y 3), según el grado de vulnerabilidad.

Actualmente el Ayuntamiento de Murcia dispone de 4 Unidades Móviles preparadas para actuar ante cualquier contingencia que pueda producirse tanto por los efectos del calor como cualquier otro.

Campaña preventiva en redes sociales

El Ayuntamiento de Murcia ha lanzado una campaña de comunicación en redes sociales con consejos para evitar alteraciones en la salud debido a las altas temperaturas, que se pueden consultar en la web de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud. Estas medidas son: - Beba mucha agua o líquidos con frecuencia, evitando las bebidas alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas.

- Permanezca en lugares frescos, a la sombra. Tome una ducha o un baño fresco de vez en cuando.

- Baje las persianas, evitando que el sol entre directamente en casa. No abra las ventanas cuando la temperatura exterior sea más alta, en las horas centrales del día.

- Haga comidas ligeras que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, gazpachos o zumos).

- Evite las actividades en el exterior en las horas más calurosas del día.

- Si tiene que permanecer en el exterior, procure estar a la sombra, use ropa ligera y de color claro. Utilice un calzado fresco, cómodo y que transpire.

- Las personas mayores que viven solas y las personas con discapacidad deben de ser visitadas o controladas al menos una vez al día.

- Con los niños de 0 a 4 años, hay que asegurarse de que beben mucho líquido, vestirlos con ropa clara y ligera.