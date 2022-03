El Archivo Municipal mostrará cuatro documentos históricos de Alfonso X en la exposición nacional de Toledo

El concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex, ha destacado este martes "la incalculable riqueza patrimonial" que atesoran cuatro de los documentos que guarda el Archivo Municipal, que hoy han partido para Toledo para ser expuestos en la exposición nacional ‘Alfonso X: el legado de un rey precursor', organizada con motivo del VIII Centenario del nacimiento del Rey Sabio y que podrá verse en el Museo de Santa Cruz del 14 de marzo al 19 de junio.

Para García Rex "se trata de un ejemplo del enorme legado histórico y patrimonial que guarda nuestro municipio, especialmente vinculado a Alfonso X". Estos documentos, que pudieron verse recientemente en una exposición organizada por la Concejalía de Cultura, recibió una notable afluencia de visitantes y ha sido uno de los alicientes más destacados de la agenda cultural del municipio, en los últimos meses", ha apuntado el edil de Cultura.

Los documentos, que este martes han salido debidamente protegidos del Archivo Municipal, han sido escogidos por su importancia para ser mostrados en Toledo junto a más de 180 piezas que aportarán una visión global del monarca medieval. La exposición, que será inaugurada por el Rey Felipe VI, contará con ejemplares procedentes de entidades, organismos y pinacotecas de la relevancia del Museo del Prado, la Biblioteca Nacional o La Alhambra.

Documentos originales para la Historia

Los cuatro documentos que han salido este martes de Murcia son cuatro originales del siglo XIII. Estos documentos son: la Concesión del Fuero de Sevilla a Murcia, el Libro Becerro del Repartimiento de Tierras, el Códice del Fuero Juzgo y la Carta de Hermandad entre los Concejos de Sevilla y Murcia. Hace 30 años, con motivo de la Expo92 de Sevilla,

La concesión del Fuero de Sevilla a Murcia, mayo de 1266, es un privilegio rodado concedido por Alfonso X a Murcia que sentó las bases del futuro concejo murciano. En él se dispone el nombramiento de los principales oficiales concejiles: jueces, alguaciles y escribanos.

El libro Becerro del Repartimiento de Tierras [ca. 1260] es un códice medieval de enorme importancia para Murcia, ya que en él se recogen los nombres de los primeros pobladores que se asentaron en el reino tras la

incorporación del territorio a la Corona de Castilla. En este listado se hacía constar el nombre, procedencia y credo religioso de cada uno de ellos, así como el lote de tierras que recibía del rey; por lo que puede considerarse como el primer padrón de la ciudad.

El Códice del Fuero Juzgo [ca. 1288] es un código de leyes visigóticas mandadas traducir al castellano por Alfonso X y que fue entregado al Reino de Murcia. Fue el primer ordenamiento legal que tuvo la ciudad.

La Carta de Hermandad entre los concejos de Sevilla y Murcia en defensa de los derechos del rey Alfonso X. En ella se relata que tanto la ciudad de Sevilla como la de Murcia defendieron siempre los intereses del rey Alfonso, tras el conflicto surgido con su hijo Sancho por los derechos sucesorios.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Condiciones de mantenimiento

Todos los documentos enviados desde Murcia son entregados bajo el cumplimiento de las condiciones indicadas por el Servicio de Cultura y Festejos con el objetivo de garantizar su protección durante el tiempo del préstamo, que según la póliza quedó comprendido entre el 15 de febrero y el 15 de julio de 2022. Este plazo abarca tanto el periodo de exposición como los preparativos anteriores a la inauguración de la exposición y los posteriores para su desmontaje, embalaje y transporte de vuelta a Murcia.

La conservación y mantenimiento de estos documentos requiere de una serie de especificaciones técnicas como la de no sobrepasar los límites del 50 al 60% de humedad, no bajar de una temperatura de 17ºC, ni exceder de los 22ºC. Igualmente, deben estar expuestos en vitrinas cerradas con llave, debidamente aireadas, no expuestos a los rayos del sol, con iluminación indirecta y sin exceder, en ningún caso, los 60 luxes.