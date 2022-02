Aguas de Murcia trabaja en convertir las depuradoras de Murcia en biofactorías

El agua ha sido protagonista en la tercera jornada de la feria LOOP Murcia en la que ha participado Inmaculada Serrano, directora general de Aguas de Murcia que ha defendido en la mesa redonda ‘Ciclo integral del agua, paradigma de economía circular' el proceso totalmente sostenible que se desarrolla en EMUASA.

"El ciclo integral del agua comienza captándola, potabilizándola, y distribuyéndola. Después las aguas residuales llegan a la depuradora, se tratan y vuelven a verterse al cauce ya listas para el uso. En ese sentido, el agua es el ejemplo más claro de sostenibilidad", ha indicado la directora general de Aguas de Murcia.

Serrano ha expuesto las depuradoras como instalaciones totalmente circulares y sostenibles adaptando los procesos y optimizando recursos que son reusados. "Nuestras depuradoras son las instalaciones que más energía y recursos consumen, por eso EMUASA pone el foco en convertirlas en bio factorías donde en lugar de residuos tenemos recursos de alto valor añadido como pueden ser el fango para la agricultura".

Además la directora general de Aguas de Murcia ha explicado el proceso que llevan a cabo para reciclar el biogás que genera la depuración y que lo convierten en energía eléctrica lo que permite el autoabastecimiento y con el que generan combustible para los vehículos que utilizan en la planta.

También se ha hecho hincapié en los beneficios de beber agua del grifo, apostando por la calidad de su composición y los beneficios que aporta su consumo responsable al planeta

Alianza circular

En la jornada de esta maña también ha destacado la intervención de José Luis Gallego, uno de los divulgadores socioambientales referentes en el país, quien ha defendido el mensaje de que el tránsito de la economía circular requiere de la participación de todos, y asegura "ha llegado el momento de generar grandes alianzas, aquí no sobra nadie".

Gallego se ha mostrado optimista con la situación actual y asegura que las cosas están cambiando incluso a ritmo más acelerado porque "cada vez son más las empresas que aceleran sus procesos productivos para generar menos residuos, y las administraciones están más concienciadas y valientes con grandes apuestas y tiene la vocación de contribuir al tráfico hacia una economía más eficiente".

Asegura el representante de Eco Gallego que "también cada vez son más los ciudadanos que ahorran agua, reciclan, renuncian al vehículo privado y comprar de una forma responsable y todo esto, invita a la esperanza"

"Si avanzamos de una manera acorde con el planeta, tendremos el futuro asegurado" Jose Luis Gallego, divulgador socio ambiental Eco Gallego.

Como experto, Gallego ha valorado positivamente las medidas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Murcia para avanzar en términos de sostenibilidad, como la mejora de la calidad del aire, la movilidad sostenible, el acceso al agua potable y su calidad fomentando el consumo de agua del grifo, y la recuperación de entornos saludables y verdes. "Debemos intentar entre todos transformar Murcia en una ciudad mediterránea, abierta a todos los espacios, a la luz y la naturaleza", ha indicado Gallego.

José Luis Gallego ha concluido su intervención ofreciendo una visión más amplia sobre el papel de las administraciones en la economía circular. Asegura que "ser sostenible no se trata de convertir la ciudad en senderos y quitar el asfalto, sino de que Murcia sea más confortable para todos, que el ciudadanos y el medio ambiente se encuentre y ese momento ha llegado generando grandes alianzas. Juntos conseguiremos una ciudad amable, en la que todo es posible todavía.

Vivir sin residuos es posible

Esta tarde la ingeniera agrónoma Esther Peñarrubia mostrará en sus dos charlas diferentes objetos con lo que consigue vivir sin generar residuos. "Con 35 tips de objetos alternativos podemos conseguir un hogar o una oficina más limpia y menos contaminante. Algunos de sus consejos es la producción de productos caseros como el jabón o la pasta de dientes, la compra a granel, evitar envases de plástico, uso de papel reciclado, compresas de algodón, rotuladores y bolígrafos recargables, pajitas de aluminio o bambú en lugar de papel o plástico, o reusando muebles y ropa".

Esther Peñarrubia es docente del movimiento Zero Waste que es un movimiento y una filosofía de alcance mundial basado en la reutilización de residuos que de otra manera serían almacenados o incinerados, contribuyendo así a la descontaminación del ambiente.

