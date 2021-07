Alejandro Valverde: "Voy a darlo todo en los Juegos"

El ciclista murciano Alejandro Valverde, líder del equipo español para la prueba de ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio, señaló en la jornada de descanso del Tour de Francia que irá a Japón "con ilusión y a darlo todo", aunque precisó que no le gusta "la presión de tener que conseguir medalla sí o sí".

"Iré a hacerlo bien, pero no me gusta la presión de tener que conseguir la medalla sí o sí. Los rivales están bien, muchos lo preparan y será difícil. No se trata de una carrera de pueblo, son los JJOO, lo vamos a dar todo, y todos, pero no quiero tener mas presión de la debida", concluyó.

Valverde viajará en un buen momento moral a Tokio, aspecto que considera incluso más importante que el físico.

"El aspecto moral es más importante que el físico. Si estás motivado lo afrontas todo mejor y rindes más. En el caso del equipo español tener a mi lado a Gorka Izagirre me aportará mucho, le tengo buena estima, es buen amigo y compañero. Vamos a pasarlo bien y a hacerlo bien", concluyó.

Alejandro Valverde sumará en Tokio su quinta presencia en unos Juegos Olímpicos después de haber formado parte de la selección española en Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Ion Izagirre también cuenta con experiencia olímpica, ya que en Río de Janeiro 2016 disputó tanto la prueba en línea como la contrarreloj individual, en la que finalizó en 8ª plaza.

Para Gorka Izagirre, Omar Fraile y Jesús Herrada será su estreno en unos Juegos Olímpicos.