El Yugo Socuéllamos ahoga al Real Murcia (0-0)

Paso atrás del Real Murcia en el Enrique Roca Murcia donde no ha sido capaz de superar a un rival que llegó hasta la capital del Segura con el objetivo claro de no encajar. El conjunto de Mario Simón se ha encontrado con demasiados problemas y no ha encontrado, sobre todo en la primera mitad, su mejor versión para doblegar a un equipo que ha acabado encerrado en su área aunque sin pasar excesivos apuros.

Si el partido se midiera a los puntos el Real Murcia ha hecho más méritos aunque sin aprovechar sus pocas opciones de marcar. La falta de puntería ha terminado condenando a un equipo que ve como se le aleja la primera posición aunque el punto sumado le sirve para abrir un poco más de brecha sobre los equipos que están fuera de los play off por el ascenso a 1ªRFEF.

Tras el empate el cuadro grana suma ya once jornadas sin conocer la derrota pero no termina de acercarse a la parte más alta de la clasificación debido al déficit de puntos acumulado en la primera fase de la competición. En el encuentro frente al Socuéllamos ha ofrecido su mejor versión en la segunda mitad con la entrada de Pablo Ganet, Pablo Haro, Boris y Juan Fernández para acercarse con algo más de peligro e incluso disfrutar de alguna opción de sumar los tres puntos. En definitiva, el empate deja un mal sabor de boca entre los aficionados, todo lo contrario que lo sucedido la semana anterior frente al Alzira en el fue capaz de empatar por dos ocasiones el marcador. La nota más positiva es que no encajó gol y el rival apenas le creo ocasiones de gol.

El Real Murcia salía al encuentro con un 4-2-3-1, con Zeidane y Santi Jara intercambiándose las posiciones y con Alberto López ocupando todo el carril izquierdo. En el minuto 10 llegaría la primera ocasión clara de peligro grana, con un centro lateral de Mario Sánchez, el cual Carrasco no conseguía rematar con éxito. La segunda ocasión no tardaría en llegar, ya que en el minuto 13, un córner botado por Santi Jara estaría a punto de conectar con Alberto González. El primer cuarto de hora se caracterizó por un juego del equipo dirigido por Mario Simón bastante fluido, unido a la tímida presión del Yugo U.D. Socuéllamos, que finalizaría la primera parte sin ocasiones. En el minuto 29, el colegiado balear Miguel Donato le enseñaría la cartulina amarilla a Adri, por una falta sobre Alberto López. Cuatro minutos más tarde, Athuman pierde un balón el cual Alberto López recupera fácilmente, conectado con Zeidane y acabando la jugada en Armando, disparo que provocaría un córner. La última ocasión de peligro en la primera parte del Real Murcia llegaría en el minuto 39, gracias a una falta centrada por Santi Jara, con varios jugadores del equipo local apunto de rematar en el segundo palo. En el minuto 40, el árbitro balear enseñaría la segunda cartulina del partido, esta vez a Martínez.





Segunda parte que empieza con el Real Murcia muy agresivo, en el minuto 50, gran combinación de balón del Real Murcia que acaba con disparo de Athuman cerca de la portería de Diego Nieves. Un minuto después, Santi Jara vuelve a poner en apuros a la defensa del Socuéllamos. En el minuto 57 se daría el primer acercamiento de los visitantes, con un centro con peligro que no conseguiría conectar hacia portería uno de los delanteros ciudadrealenses. En el minuto 59 llegaría la ocasión con más peligro hasta el momento del Murcia, con un excelente desplazamiento en largo de Alberto González el cual aprovecharía Carrasco tras un resbalón de la defensa rival, pero Diego Nieves impidió que el Real Murcia abriese la lata en el marcador. La primera sustitución llegaría en el minuto 62, con Boris ingresando en el terreno por Armando. En el minuto 64 llegaría otro acercamiento grana, con Zeidane recibiendo en la línea de cal, internándose y brindando a Carrasco un gran pase, con el que el delantero se giraría, abriéndose hueco y armando la pierna, aunque Diego Nieves repelería bien la pelota. Por parte del Yugo, el primer cambio se efectuaría, entrando Queijeiro por Javi Jiménez. En el minuto 71 el Real Murcia realizaría un triple cambio, entrando Pablo Haro, Juan Fernández y Pablo Ganet por Zeidane, Athuman y Santi Jara. Jara no tardaría en entrar en el partido, ya que un minuto después, realizaría una gran internada en el área, aunque sin éxito en la ejecución del disparo. El peligro seguía siendo generado por el Real Murcia, que en el minuto 75 veía como una gran combinación, iniciada por Pablo Ganet y finalizada por Boris, estaba a punto de ver puerta. Boris, con un gran control orientado en el minuto 77, generaba otra ocasión más para el Real Murcia, dándole el balón a Pablo Haro y este a Carrasco, con un disparo que acabaría con una gran parada de Nieves. En el 78, el Yugo UD Socuéllamos realizaba una sustitución, entrando Miguel Ángel por Bueno y en el 84, entraría Chabo por Fer Cortijo. El árbitro añadiría cinco minutos y las ocasiones no tardaron en llegar, Alberto López ponía un centro que Pablo Haro mandaba cerca de la portería y escasos segundos después, Carrasco controlaba de manera exquisita la pelota, mandándola por encima del larguero. La última ocasión del partido la tendría el Real Murcia, con un disparo de Ganet que provocaría un córner, ejecutado sin éxito.