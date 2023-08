La yeclana Eva Navarro hace historia con España en el mundial

Eva Navarro sigue haciendo historia en el fútbol regional y en el español. La yeclana, que salió al terreno de juego en el minuto 64 de partido, ha tenido un par de ocasiones para ampliar el marcador en el triunfo ante Suiza que abre las puertas para estar, por primera vez en la historia, en los cuartos de final de un campeonato del Mundo.

Con Aitana Bonmatí en su mejor versión, España hizo historia en Nueva Zelanda. Con un doblete de la centrocampista y tantos de Alba Redondo, Laia Codina y Jenni Hermoso, las españolas se impusieron este sábado ante Suiza y aseguraron el pase a los cuartos de final del Mundial femenino por primera vez.



La impecable actuación de Aitana, hilo conductor que conectaba sin descanso los dos extremos del campo, lideró el triunfo por 1-5 de la selección española frente a las helvéticas, en lo que supuso su tercera goleada en el torneo y la primera victoria en una ronda eliminatoria.



España hizo el deber de casa y ajustó los fallos que le costaron una derrota en su compromiso anterior. El equipo entró a la cancha con cinco cambios respecto al once previo, con Alexia Putellas de nuevo en el banquillo y el relevo de Misa Rodríguez por Cata Coll en la portería.



En la estrategia de reforzar el ataque le tocó Aitana, al lado de Teresa Abelleira y Jenni Hermoso, coordinar el medio de campo, mientras que Salma Paralluelo, Esther González y Alba Redondo comandaron la primera línea ofensiva.



Determinadas, las españolas iniciaron la cita con un fuerte ritmo y, pese a unos tropiezos iniciales, Aitana inauguró el marcador en tan solo cinco minutos, con un regate seguido de un golazo en la escuadra, tras un remate fallado de Alba.



Pero poco después Suiza consiguió el empate sin hacer ningún esfuerzo. Un pase muy mal calculado de la defensa Laia Codina terminó con el balón dentro de su propia portería y el marcador igualado.



Pese al golpe, La Roja, que hoy jugó de azul, no se dejó abatir. Mantuvo los pies en el suelo y mostró la sincronía que tanto se esperaba. Sus tradicionales pases rápidos pronto hicieron que el segundo gol llegara, esta vez de los pies de Alba en el minuto 17.



Al contrario del último partido, hoy todo encajó. Una España ofensiva y concentrada se lo dejó todo en el campo y buscaba los espacios en la muralla defensiva suiza probando jugadas cortas, largas, aéreas, a la contra. En menos de treinta minutos, fueron nueve tiros a portería, dos convertidos en gol.



Suiza, por su parte, intentaba recuperar el terreno perdido con su dúo de atacantes Ramona Bachmann y Ana-Maria Crnogorcevic, pero sufrió para encontrar los huecos en una organizada defensa roja. Tal y como había adelantado, España sabía cómo frenarlas y así lo hizo.



Una Aitana imparable condujo el juego y dictó el ritmo de un espectáculo futbolístico que combinó coordinación, motivación y, sobre todo, comunicación. Sin dar tregua para la portería de Gaelle Thalmann, la mediocampista anotó su doblete y amplió la ventaja en el minuto 36.



Nueve minutos después, Laia Codina se redimió y marcó el cuarto tanto para las españolas, con lo cual puso a un estadio que rozó su aforo máximo a bailar la "Gran Noche" de Raphael.



Con una anotación prácticamente cada diez minutos, España se fue al descanso con una ventaja de tres dianas en el marcador, lo que no impidió que regresara con la misma determinación y osadía para la segunda parte.



La selección helvética volvió de la pausa con tres cambios en su alineación y, más retraída, trató de cerrar sus filas. Pese a que le costaba hallar los espacios, Suiza estuvo cerca de marcar su primer tanto propio con la recién llegada Meriame Terchoun, aunque una atenta Cata Coll consiguió parar todos los tímidos intentos.



La muralla suiza ya se había venido abajo pero España -y Aitana- quería más. Tras la mediocampista robar el balón, Jenni Hermoso se sumó a la fiesta goleadora con la destreza indiscutible que la hace la máxima goleadora de la selección.



La recta final del compromiso contó con la entrada de Alexia Putellas, Eva Navarro, María Pérez y Athenea del Castillo, además de Irene Guerrero en relevo a Aitana, quien dejó la cancha bajo la ovación de los más de 40.000 asistentes.



Con la rotunda victoria, España hizo historia y aseguró, entre conmoción y alegría, el billete a los cuartos de final como la selección más goleadora de Australia y Nueva Zelanda, con 13 goles anotados hasta la fecha. Aguarda rival en la próxima ronda, que saldrá del Países Bajos-Sudáfrica.



Ficha técnica:



1. Suiza: Gaëlle Thalmann; Eseosa Aigbogun (m.46, Viola Calligaris), Nadine Riesen (m.74, Lara Marti), Julia Stierli, Noelle Maritz; Coumba Sow (m.46, Meriame Terchoun), Lia Waelti, Géraldine Reuteler (m.46, Sandrine Mauron); Seraina Piubel (m.75, Fabienne Humm), Ramona Bachmann, Ana-Maria Crnogorcevic.





5. España: Cata Coll; Ona Battle, Irene Paredes, Laia Codina; Teresa Abelleira (m.64, María Pérez), Aitana Bonmatí (m.77, Irene Guerrero), Oihane Hernández, Jennifer Hermoso (m.77, Alexia Putellas); Alba Redondo, Salma Paralluelo (m.84, Athenea del Castillo), Esther González (m.64, Eva Navarro).



Goles: 0-1, m.5: Aitana Bonmatí. 1-1, m.12: Laia Codina, contra la propia puerta. 1-2, m.17: Alba Redondo. 1-3, m.36: Aitana Bonmatí. 1-4, m.45: Laia Codina. 1-5, m.70: Jennifer Hermoso.