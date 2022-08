Yasser: "Fue muy fácil decidir venir a UCAM CF"

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha presentado esta mañana a Yasser en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina. Junto al futbolista han estado Juan Antonio Baños, vicepresidente del Club; Miguel Linares, director deportivo; y Juan Luis Gordon en representación del Grupo Tecnitec, que seguirá una temporada más apoyando a nuestro UCAM Business Club.

Miguel Linares ha explicado que "Yasser es un centrocampista joven con hambre de seguir creciendo dentro del mundo del fútbol. Un perfil de futbolista que es esencial dentro de esta plantilla. Viene de acumular minutos en el Lleida. Pensamos que tiene nivel para aportarnos esa hambre y energía. Estamos muy contentos de contar con él esta temporada".

Tras estas palabras, el nuevo jugador universitario ha destacado en primer lugar su agradecimiento al UCAM Murcia CF. "Quiero agradecer al Presidente, al Club y a Miguel Linares, en primer lugar, por su apoyo y confianza en mí. Todo fue muy fácil cuando recibí su llamada. Lo tenía muy claro a pesar de tener otras ofertas".

Yasser coincidió ya con el técnico Molo en su etapa en el Lleida. "El míster me llamó y quería contar conmigo esta temporada. En el Lleida me transmitió mucha confianza. Me gusta su forma de ver el fútbol y su estilo de juego", afirmó.

El centrocampista afronta su tercera semana de pretemporada de universitario tras haber jugado los dos primeros test veraniegos. "Los inicios de pretemporada siempre son duros. Ya conocía el estilo del cuerpo técnico y la verdad que me ha sorprendido la estructura del UCAM Murcia CF como Club. Son todo facilidades para que el jugador solo se centre en el día a día", finalizó.