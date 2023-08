Will Falk será jugador en exclusiva de la primera plantilla

Después de cuatro temporadas formando parte de la cantera universitaria, Will Falk pasa a formar parte del primer equipo del UCAM Murcia CB. El 24 de septiembre de 2020 se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia del club en debutar en ACB, cuando contaba con 17 años. Desde entonces, una grave lesión de rodilla, ha variado su progresión hasta que ha llegado el momento de volver más fuerte mental y físicamente. “He trabajado muy duro con el club y todos los entrenadores que han estado conmigo. Creo que he vuelto más fuerte que antes. Me ha venido bien para mejorar la fuerza física y mental. He pasado muchas horas con Manu y el resto de preparadores en el gimnasio y también con nuestro equipo de fisios, que han pensado mucho en mí y en mi futuro”. Cuando recibió la noticia de que iba a formar parte del primer equipo supuso una gran recompensa al trabajo de mucho tiempo. “Me alegré muchísimo, ha sido una noticia muy buena para mí y para mi familia. Como he dicho anteriormente, he trabajado muchísimo”.

Desde el primer día de pretemporada, Will Falk, ayuda a sus nuevos compañeros a explicarles cómo funciona el club y qué tipo de ciudad es Murcia. Especialmente a sus compañeros suecos (Birgander y Hakanson) que juntos hacen un tridente escandinavos nunca antes visto en ningún equipo ACB. A Falk le gusta cómo está trabajando el equipo y tiene claro que va a ser una temporada divertida. “Creo que esta temporada nos vamos a divertir mucho, porque tenemos jugadores muy especiales. Y que juegan como le gusta a Sito, también”.

El próximo sábado a las 12:30 en Yecla, lo podremos ver jugar ante Covirán Granada junto al resto de sus compañeros.