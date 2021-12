Viti: "Siguiendo la línea actual revertiremos la situación"

El lateral del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol Viti ha atendido a los medios de comunicación antes de la sesión matinal de entrenamiento en El Mayayo.

El capitán ha hecho una valoración de las sensaciones dentro del equipo universitario. “Las sensaciones están en la misma línea que llevamos en estos últimos partidos. Estamos mejorando en bastantes aspectos pero eso no nos da todavía para conseguir victorias de forma contínua. Creo que podemos hacer mejor las cosas. En el vestuario creemos que con esta línea podemos conseguir puntos y al final llegarán. La sensación es muy agridulce pero nos quedamos con las cosas positivas”, declaró Viti.

El leonés explicó también que “creo que es el camino que tenemos que seguir. Un cambio de entrenador siempre supone que te tengas que adaptar a otro tipo de metodologías y tácticas. Creo que se ha visto que podemos hacer muchas cosas bien. En muchos aspectos del partido tenemos el control y tenemos ocasiones pero estamos teniendo la mala suerte de que con muy poquito te hacen gol”.

“Este año nos estamos enfrentando con equipos que son como tú, con muy buenas plantillas. En esta liga tan competida, esos detalles te marcan un partido. No tenemos la confianza que teníamos el año pasado cuando igual nos salía todo. Es un aspecto que nos está costando”

Viti también pide paciencia, ya que aún no se ha alcanzado ni el ecuador de la temporada. “El vestuario te da un plus para trabajar. No por tener estos resultados tenemos que bajar los brazos y dar la temporada por perdida porque queda más de la mitad. Tenemos tiempo más que de sobra para revertir la situación.En cuanto a sensaciones vamos por el camino pero nos falta el plus de los resultados”, aclaró.

El próximo viernesel cuadro universitario visitará al Villarreal ‘B’ en la Ciudad Deportiva de Villarreal. El capitán universitario avisa que “ganar este partido supondría un salto en cuanto a confianza para irte con las mejores sensaciones al paron liguero. Es un rival muy complicado que en casa no ha perdido creo. Es un equipo muy fuerte que nos va a costar muchísimo y está claro que será un partido muy complicado. Hay que ir con la mentalidad de que es un partido más, tiene que ser un punto y aparte y buscar, si es posible, la victoria y transformar estas buenas sensaciones en un buen resultado”.