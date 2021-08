Viti: "Cada partido va a ser casi una final"

El jugador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol Viti ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en el BeSoccer La Condomina.

El lateral ha comenzado su intervendio compartiendo sus sensaciones de cara al inicio liguero de este fin de semana frente al UE Costa Brava. “El equopo está con mucha ilusión de empezar ya la liga y este nuevo formato. Las sensaciones son positivas, aunque como es lógico estamos un poco cansados después de la pretemporada. Tenemos mucha ilusión por hacer las cosas bien”, comentó el leonés.

Además, Viti ha analizado este nuevo formato de la 1ª RFEF: “Va a ser una categoría muy complicada. Se han juntado equipos muy fuertes en dos subgrupos y todos pueden meterse arriba. Va a ser un año bonito pero muy exigente. Cada partido va a ser casi de playoff y estamos concienciados de ello”.

“Estoy para cuando el míster necesite, tanto para jugar 90’ como para jugar 30’. Si es para ayudar y aportar al equipo, siempre estaré”

El UCAM Murcia ha encajado goles a balón parado en esta pretemporada, a pesar de los buenos resultados. Ante este factor, el lateral ha explicado que “en esta categoría es muy importante este aspecto. Al final de esa forma se meten muchos goles y es esencial no encajar. Estamos trabajando en ello y corrigiendo los errores”.

Viti, que cumple su tercera temporada como universitario, ha asegurado que “nosotros no hablamos de posibles llegadas o no. De eso se encarga la dirección deportiva. Lo que hacemos es entrenar, todos estamos al 100%. Si vienen más refuerzos, bienvenidos sean. Si no, estamos los que estamos”.





Charlie Dean será baja para el comienzo de liga

El futbolista del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, Charlie Dean, será baja para el partido liguero de este domingo por una colitis, secundaria a la enfermedad de Crohn.

El jugador se recupera en casa tras las pruebas realizadas en los últimos días en el Hospital Mesa del Castillo y regresará a los entrenamientos el próximo lunes juntos a sus compañeros.