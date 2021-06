Victoria épica de Carlos Alcaraz en su debut en Wimbledon

El español Carlos Alcaraz se llevó este miércoles el primer partido a cinco sets de su carrera ante el japonés Yasutaka Uchiyama (6-3, 6-7 (4), 6-2, 3-6 y 6-3).

El murciano, que nunca había disputado un partido al quinto, se deshizo del nipón en cuatro horas y 16 minutos y avanza a segunda ronda de Wimbledon. En un encuentro de idas y venidas, Alcaraz, que cumplió 18 años en mayo, continúa dando pasos agigantados en su progresión, logrando la primera victoria de su carrera en el All England Club ante una abarrotada pista central.

No fue sin sufrimiento que venció Alcaraz, tras salvar dos pelotas de rotura en el último juego del partido y llevándose los últimos cuatro, después de que Uchiyama dispusiera de un 3-2 a favor y saque. Alcaraz, que logró 65 golpes ganadores, por 55 de su oponente, no competía desde la tercera ronda de Roland Garros, pero demostró que está viviendo la temporada de su vida y alcanzará tras el torneo el mejor ránking de su carrea con el puesto, como mínimo, 74 del mundo.

Además, el pupilo de Juan Carlos Ferrero tendrá la oportunidad en segunda ronda de medirse de tú a tú al número dos del mundo, el ruso Daniil Medvedev.

"La victoria ha sido gracias a mi mentalidad"

"He estado muy duro de mente. La victoria ha sido gracias a la mentalidad que he tenido", señaló el joven prodigio murciano, que reveló que los consejos de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, le habían servido para resistir mejor.

"No estoy acostumbrado a jugar cinco sets, y Juanqui me ha estado diciendo que me diga a mi mismo que estoy bien físicamente, que estoy fresco, que no estoy cansado... Al final del partido le he dicho que le he echado muchos 'huevos'", reveló con una sonrisa.

Alcaraz explicó que se encontró "muy bien" durante el partido, pese a que su rival nipón le opuso una gran resistencia.

"Estoy mejorando para estar tranquilo en los momentos duros, y jugar bien en los momentos complicados. Estoy muy contento de haber hecho eso en el quinto set", dijo.

Para Alcaraz se trata de su primera experiencia como profesional sobre hierba, y ni siquiera ha podido entrenar apenas sobre esta superficie. Aunque había jugado en Wimbledon como junior hace dos años "no es nada comparable".

"Me encanta, me siento muy cómodo en hierba", destacó Alcaraz, quien se enfrentará en la segunda ronda al ruso Daniil Medveded, favorito número dos del torneo.

El español jugará ese partido en la pista 1 del All England Club y su principal objetivo será "disfrutar de la experiencia".

"El partido del jueves será para coger experiencia, vivir el momento de jugar contra Medvedev y sobre todo disfrutar", destacó un sonriente Alcaraz.

Preguntado sobre qué detalle le cautiva más de un torneo tan histórico como Wimbledon, se queda con "la esencia de ir todos los jugadores de blanco, es muy bonito. Me quedo con esa regla".