Victoria épica de Alcaraz en Cincinnatti

Tenía todo en contra este sábado el español Carlos Alcaraz ante el polaco Hubert Hurkacz, pero consiguió anular una bola de partido en el segundo set y sellar una remontada épica (2-6, 7-6(4) y 6-3) para clasificarse por primera vez en su carrera a la final del Masters 1.000 de Cincinnati.



El español, que con esta victoria ya está seguro de mantener la primera posición en el ránking mundial, se jugará el título este domingo contra uno entre el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev.



Ya se acostumbró a estar contra la pared Alcaraz en Cincinnati. Superó sus cuatro rondas en tres sets, pero este sábado estuvo a un sólo punto de la eliminación ante un Hurkacz que rozó la perfección y que sólo sucumbió tras batalla de enorme intensidad durada dos horas y 18 minutos.



En la larga lista de calidades de Alcaraz no falta la personalidad. Necesitó muchísima para sacar adelante el partido ante Hurkacz, que le anuló diez bolas de rotura antes de recibir el primer 'break', en el tercer set, que abrió a Alcaraz el camino hacia la final.



El español se llevará un balance perfecto de cuatro triunfos de cuatro en las finales de los Masters 1.000, que le vieron levantar el trofeo en Miami y Madrid 2022, y en Indian Wells y Madrid 2022.



Incrementó a tres de tres su balance ante Hurkacz, que se despidió sin premio tras un partido de altísimo nivel.



ARRANQUE TRAUMÁTICO



No pudo empezar peor el partido para el español. Dos bolas de roturas no convertidas en el primer juego y 'break' a cero en el segundo. Si en Toronto sólo aprovechó tres de diez, en el primer set Alcaraz acabó con cero de cinco.



Tuvo mucho mérito Hurkacz, que rozó la perfección en los 38 minutos de primer parcial. Se lo llevó con contundente 6-2, con rotura en el segundo y en el octavo juego. Impidió además los 'break' de Alcaraz con un gran rendimiento al saque y un brillante juego con la derecha.



Alcaraz intentó ganar confianza y firmó unos puntos espectaculares, uno de ellos con una maravillosa volea tras un pasante del rival, pero Hurkacz respondió sin indecisiones. Entraba con contundencia con sus golpes y colocó varios en la línea.



La cuenta de bolas de roturas no convertidas llegó a ocho en el segundo set. Porque Hurkacz mantuvo un nivel extraordinario. Con el saque y también con dejadas de calidad que dejaron a Alcaraz tendido al suelo. El murciano reconoció sus méritos y le estrechó la mano.



Fue frustrante para Alcaraz, que llegó a fingir golpear con la cabeza las publicidades de la pista con 3-3, cuando falló un pasante.



ALCARAZ, A POR TODO



Tenía todo en contra. Pero no dejó de luchar. Incluso en la bola de partido que tuvo Hurkacz con 4-5. La anuló con el saque y forzó un nuevo desempate, tras loss dos de Toronto. Estuvo 1-4 abajo, pero lo cerró con seis puntos consecutivos, culminados con una gran derecha, para forzar el tercer set (7-4).



Lo celebró con fuerza mirando a Juan Carlos Ferrero, en una pista enloquecida que coreó repetidamente su nombre durante la segunda manga.



Había pasado una hora y 41 minutos y empezaba un nuevo partido. Alcaraz regresó a los vestuarios para refrescarse y resetear.



Si hay un límite en el juego de Hurkacz es su emotividad, pero Alcaraz necesitó emplearse a fondo para ponerle en posición incómoda. El polaco, que hasta ese momento había disputado un partido sobresaliente, comenzó a fallar.



Y tras salvar diez bolas de rotura, Alcaraz consiguió convertir la undécima para colocarse 3-1 arriba. Lo celebró por todo lo alto al tiempo que la pista central volvía a corear su nombre.



Pasó la tormenta. Mantuvo su servicio a quince, consolidó la rotura y se escapó 4-1. No volvió a darle opciones de remontada a Hurkacz y sentenció el triunfo con un 6-3 tras una batalla de dos horas y 18 minutos.



Está a un partido de convertirse en el tercer campeón español de Cincinnati, tras Carlos Moyá, en 2002, y Rafa Nadal, 2013.









NUEVA FINAL ANTE DJOKOVIC

Carlos Alcaraz-Novak Djokovic, número uno contra número dos. El Masters 1.000 de Cincinnati tendrá la mejor final posible después de que Alcaraz triunfara con la épica este sábado ante el polaco Hubert Hurkacz y Djokovic se impusiera al alemán Alexander Zverev en las semifinales.



Alcaraz afianzó la primera posición mundial hasta el Abierto de Estados Unidos tras salvar una bola de partido ante Hurkacz, mientras que Djokovic ganó por 7-6(5) y 7-5 a Zverev para igualar a Rafa Nadal y a Ivan Lendl con 1.068 victorias en la era Open, la tercera mejor marca de siempre.



La pista central del Lidner Family Tennis Center albergará la reedición de la final de Wimbledon, cuando Alcaraz alcanzó el Olimpo del tenis con su victoria en cinco sets.



Será la primera final en este torneo para Alcaraz, que buscará su séptimo título del año y su quinta corona en un Masters 1.000, después de las de Miami y Madrid 2022 y las de Indian Wells y Madrid 2023.



PRIMERA FINAL EN CINCINNATI PARA ALCARAZ, OCTAVA PARA DJOKOVIC



Para Djokovic será la octava final en el cemento de Cincinnati, con un balance negativo de dos victorias por cinco derrotas. Fue campeón en 2018 y en 2020, cuando el torneo se mudó a Nueva York por la pandemia del coronavirus, mientras que perdió las finales de 2008, 2009, 2011, 2012 y 2015.



El suizo Roger Federer le negó tres veces el título (2005, 2009 y 2015) y el británico Andy Murray, dos (2008 y 2011).



De momento, Djokovic tumbó a Zverev tras un partido igualado y durado dos horas y cuatro minutos con el que cortó una racha de nueve victorias consecutivas del alemán en este torneo.



Zverev, actual número 17 del mundo, fue campeón en Cincinnati en 2021 y no participó en la edición de 2022 al estar de baja por la grave lesión de tobillo sufrida en Roland Garros contra Rafa Nadal.



Para Djokovic fue la semifinal número 75 de su carrera en un Masters 1.000 y este año sólo perdió un partido de 19 en superficie rápida. Solo el ruso Daniil Medvedev le ganó, en Dubai.



El serbio incrementó a 8-4 su balance contra Zverev, que le había ganado en el último enfrentamiento, en las Finales ATP de 2021.



SEMIFINAL EXIGENTE PARA DJOKOVIC



Fue necesario el desempate para dirimir el primer set, ganado 7-5 por Djokovic tras una hora y trece minutos sin roturas. En la segunda manga, Djokovic consiguió la rotura en el primer juego, pero Zverev la remontó en el décimo para igualar 5-5.



Sin embargo, el serbio no tardó en reaccionar y logró el 'break' en el juego siguiente que le abrió el camino hacia la final. Djokovic fue protagonista de una anécdota divertida con el público, pues sacó por el partido cuando en el cercano parco de diversión de Cincinnati se lanzaban fuegos de artificio.



Djokovic pidió más tiempo para sacar al juez y, cuando sentenció el pase de ronda, lanzó una bola fuera del estadio, hacia el parque de diversión, para liberar la tensión.



Este domingo será el día de la gran final con Alcaraz, poco más de un mes después de que el murciano le doblegara en la final de Wimbledon.



Alcaraz tiene ventaja 2-1 en los precedentes con el serbio. Le ganó en las semifinales del Masters 1.000 de Madrid por 6-7(5), 7-5 y 7-6(5) en 2022, cuando se coronaría campeón.



Este año, Djokovic ganó la semifinal del Roland Garros por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1, antes de rendirse por 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6 y 6-4 en la final de Wimbledon.