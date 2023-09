Víctor Sánchez: "Quiero aprovechar esta oportunidad"

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha presentado esta mañana a su última incorporación en el mercado veraniego: Víctor Sánchez. El delantero sub23 ha atendido a los medios de comunicación y ha estado arropado por Juan Antonio Baños, directivo del Club; Fran Vives, gerente; Miguel Linares, director deportivo; y Miguel Sánchez, CEO de Sectcomur, empresa encargada de apadrinar dicha presentación.

Nuestro director deportivo fue el encargado de darle la bienvenida al jugador. "Se trata de un delantero que viene del Sevilla C y que fue el máximo goleador de su equipo la temporada pasada. Víctor encaja perfectamente en el proyecto y él quería jugar aquí. Darte la bienvenida y desearte mucha suerte en esta nueva etapa", afirmó Miguel Linares.

"Darle las gracias a la Presidenta, a Miguel Linares y a todo el Club por darme esta oportunidad. Voy a dar todo lo que esté en mi mano por sumar y ayudar así al equipo a conseguir el objetivo que es ascender", declaró Víctor Sánchez como nuevo jugador del UCAM Murcia Club de Fútbol.

El sevillano, que ya ha completado sus primeros entrenamientos con el grupo, pudo ver al equipo desde la grada en su última victoria frente a El Palo. "Me gustó mucho el equipo. Siempre hay que cumplir en casa y veo que el equipo va plasmando lo que el míster pide en cada sesión. Yo vi a un UCAM muy compacto tanto en defensa como en ataque", explicó.

Sobre su trayectoria, Víctor Sánchez ha subrayado que "ha sido muy corta porque siempre he estado ligado al club de mi barrio con mis amigos hasta que decidí salir con 17 años al Atlético Algabeño que lo dirigía Diego Tristán. Allí jugué cerca de cuatro meses y luego firmé por el Sevilla FC. Ahora estoy en un grandísimo equipo y espero poder aprovechar la oportunidad".

"Estoy agradecido al Sevilla FC por ayudarme en mi recuperación aunque ya no estuviera vinculado con ellos"

El joven atacante está ya a disposición del técnico Víctor Cea y quiere sumar sus primeros minutos con la elástica azul y dorada. "Tuve una lesión en abril, pero me encuentro totalmente recuperado. El Sevilla FC me ayudó en mi recuperación y yo me encuentro totalmente a disposición del míster para poder jugar el domingo", finalizó el nuevo jugador universitario.