Víctor de Paula, Fran Chipolini y Joan Toni Pou completan la plantilla de Valverde Team

El brasileño Víctor de Paula, el argentino Francisco Chipolini y el balear Joan Toni Pou se convierten en los últimos miembros de la plantilla élite y sub 23 de Valverde Team, cerrada si no surge ninguna oportunidad de mercado en dieciséis corredores, catorce de ellos todavía en edad sub 23 y hasta cinco debutantes en la categoría.

El quinteto de juveniles lo completa Víctor César de Paula (Igarapava, 2003), ciclista que ha dejado muestras de su calidad en sus dos años en Portugal. En el país vecino se impuso en la tercera manga de la Taça, finalizando tercero la Volta ao Loulé o participando el pasado mes de septiembre en el Mundial de Flandes. Además, conoce las carreteras españolas, donde ha logrado un triunfo de etapa en Vuelta a Valladolid, el maillot de las metas volantes en Ribera del Duero o el quinto puesto en el Circuito Cántabro. El paulista se convierte en el segundo brasileño de Valverde Team tras el paso de Vinicius Rangel, quien el próximo año se estrenará en el WT con Movistar Team.

El segundo sudamericano en plantilla cumplirá su cuarta temporada en la formación murciana después de dos campañas como juvenil y la primera como sub 23 defendiendo el azul de Valverde Team. Francisco Chipolini (San Pedro, 2002) buscará la continuidad que la pandemia le ha negado, a pesar de que pudo cerrar 2021 con el buen sabor de boca de participar en la prueba contra el crono del Campeonato del Mundo sub 23.

La cuota de fichajes la cierra el balear Joan Toni Pou (Manacor, 2002). De perfil escalador, la escasez de calendario le impidió mostrar sus condiciones lejos de la isla en su estreno como sub 23, donde sí acumuló una interesante lista de carreras, incluso frente a corredores de categoría Continental. Pou aspira a dar un paso más en su crecimiento ampliando su rango de competiciones a todo el calendario nacional.