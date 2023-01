Víctor Mena: "Tenemos un gran equipo para luchar por el ascenso"

Este miércoles ha sido presentado en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina el futbolista Víctor Mena como nuevo jugador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. El andaluz ha estado arropado por Pablo Rosique, director General de Deportes de la UCAM; Juan Antonio Baños, directivo del Club; y Miguel Linares, nuestro director deportivo. Además, en este acto, se ha anunciado la incorporación de Logipack a nuestro UCAM Business Club. Nuestro nuevo miembro ha apadrinado esta presentación. De este modo, Nicolás Ballester, CEO de la empresa, ha estado junto al andaluz y le ha deseado suerte en esta nueva andadura.

Ante los medios de comunicación, Miguel Linares ha explicado que "Mena es un lateral izquierdo que viene para sumar, aumentar el nivel de competitividad y ayudarnos a conseguir los objetivos. Agradecemos públicamente que quiera estar aquí y por el esfuerzo que ha hecho saliendo de su antiguo equipo dónde era capitán".

Tras las palabras del director deportivo, Mena ha realizado sus primeras declaraciones como nuevo jugador universitario: "Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que yo esté hoy aquí. Gracias al Club, a la directiva, a Miguel y sobre todo a la familia Mendoza que desde aquí les mando un fuerte abrazo".

"Estoy muy contento de estar aquí. No ha sido una decisión fácil porque venía de la RB Linense y siendo capitán, pero llegó a un Club con un gran proyecto y con ambición. Eso me hizo ver que tenía que estar aquí. Vengo con ilusión y ganas de conseguir los objetivos marcados", destacó.

La cuarta incorporación de este mercado invernal ya sabe lo que es vestir esta camiseta azul y dorada. El sevillano salió de titular frente al Sevilla Atlético el pasado fin de semana. "Me gustó mucho el equipo desde el primer momento. No me sorprendió jugar titular porque llegue a buen nivel físico. El partido no se me hizo largo. A pesar de venir de Primera RFEF no note esa menor intensidad en los entrenamientos o en los partidos"

"Me he enfrentado en muchas ocasiones al UCAM Murcia CF. Además siempre me han hablado muy bien del Club tanto compañeros como jugadores que han estado aquí"

Sobre su incorporación, Mena ha explicado que "la experiencia siempre es algo positivo. Tenemos una plantilla bastante joven y con calidad, pero dentro del campo también hace falta esa parte de experiencia. Las nuevas incorporaciones tienen veteranía y eso seguro que va ayudar al grupo".

¿El objetivo real del UCAM Murcia? "Nuestro objetivo es estar en el playoff de ascenso. A partir de ahí conseguir el ascenso a Primera RFEF", finalizó.