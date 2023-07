Víctor Cea: "Mi única idea era seguir en el UCAM Murcia CF"

El técnico Víctor Cea ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación tras renovar su contrato como entrenador del primer equipo del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol de cara a esta temporada 2023/24. El entrenador ha estado arropado por Francisco José Vives, gerente del Club; Miguel Linares, director deportivo; y Juan Antonio Baños, directivo y gerente de La Niña del Sur que continuará la próxima temporada apoyando nuestro UCAM Business Club.

Antes de hablar el entrenador universitario, Miguel Linares ha afirmado que "hemos vuelto con ganas e ilusión. Hemos sumado un año de experiencia y estamos muy contentos de anunciar la renovación de Víctor Cea al frente del primer equipo. Para nosotros es una renovación importante por varios motivos. Víctor era nuestra primera opción y, además, ha demostrado que compartimos ideas y pensamientos en estos meses que hemos trabajado juntos. Tiene una gran conexión con el Club y creo que marcamos una línea ascendente con esta renovación".

"Me gustaría agradecer a nuestra presidenta, al Club y a la familia Mendoza todo su apoyo y por hacerme sentir especial. No puedo estar más contento de estar aquí y creo que viene por delante una temporada muy ilusionante. Desde ya estamos trabajando e imaginando la pretemporada y este nuevo curso tan especial que tenemos por delante", declaró el técnico del primer equipo del UCAM Murcia Club de Fútbol.

Con esta renovación, Víctor Cea continúa al frente tras quedarse únicamente a un gol de conseguir el ascenso a Primera RFEF. "Desde que acabó ese partido no he parado de hablar con Miguel de cara a esta temporada. No únicamente de la renovación, sino de ver aspectos de mejora de cara al inicio de la pretemporada. Yo sentía que iba a quedarme aquí y era mi única idea en la cabeza", explicó.

¿Cómo es empezar una temporada desde el inicio en el UCAM Murcia Club de Fútbol? "Es muy distinto. Llegamos la temporada pasada con una exigencia de inmediatez en la que solo tuvimos tres entrenamientos antes de empezar a competir. Ahora tenemos una pretemporada por delante e incluso puedo saber cómo Miguel y Antonio planifican la plantilla. Creo que todo eso te ayuda a hacer las cosas de forma más completa. Este aspecto me da tranquilidad, pero me mantengo en alerta porque la ambición de todas las personas que forman parte de este Club, y yo mismo me exijo", respondió Víctor Cea.

"Nosotros queremos ganar, ganar y volver a ganar. Así sucesivamente. Ser mejor cada día y trabajar en lo más inmediato"

Sobre la plantilla actual, el técnico ha querido remarcar que "me hace muy feliz seguir trabajando codo a codo junto a Miguel Linares y Antonio Cruz. No lo he podido decir antes, pero me gustaría poner en valor sus figuras. Nos aportan muchísimo en el día a día. Además llevamos mucho tiempo hablando sobre la confección del equipo y me están haciendo partícipe de ella. Por eso puedo confirmar que no tengo duda que van a hacer una plantilla muy completa e incluso mejor de la que imagino".

¿Qué te parece el grupo IV de esta temporada 2023724? "Va a ser una liga muy difícil. Vamos a enfrentarnos a rivales fuertes, con buenos presupuestos y encima con filiales exigentes. A mí me gusta que sea liga competitiva y exigente porque es un reto grande. Nosotros estamos aquí para vivir ese reto y conseguirlo", finalizó Víctor Cea.