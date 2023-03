Víctor Cea inicia un reto "motivante e ilusionante"

El nuevo técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol Víctor Cea ha sido presentado esta mañana ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina tras completar su primer entrenamiento al frente del primer equipo. El madrileño ha estado arropado por gran parte de nuestra directiva y por Miguel Linares, director deportivo del Club, que ha sido el encargado de presentar a nuestro nuevo entrenador. “Víctor Cea viene con el objetivo de certificar esa plaza de playoff de ascenso. Se trata de un entrenador que conocemos, de entrenar en Primera RFEF, con experiencia en clubes con exigencia. Le deseamos toda la suerte del mundo en este nuevo inicio", declaró.





Acto seguido ha cogido la palabra el nuevo entrenador del UCAM Murcia, que en primer lugar ha querido agradecer a quienes han hecho posible su incorporación a la entidad. “Quiero agradecer la oportunidad a la familia Mendoza y a la UCAM como institución. La recojo con la máxima responsabilidad e ilusión. Tenemos un final de temporada tremendamente ilusionante y podemos tener un premio grandísimo que la institución lleva luchando toda la temporada por lograr. Soy consciente de lo que es UCAM y sus objetivos. Desde ya estoy trabajando por ser el mejor entrenador para que los futbolistas puedan mostrar su mejor versión”, quiso dejar claro desde un principio el madrileño.

Respecto al hecho de ser el tercer entrenador que lleva la nave universitaria esta campaña ha explicado que “es una circunstancia no tan extraña si ponemos el foco en otros clubes. Habla del grado de exigencia que tiene este equipo. Tiene este grado de exigencia porque te aporta infraestructuras, posibilidades y no tiene techo”

“Me he encontrado un vestuario comprometido, responsabilizado y concienciado. Siento una plantilla al completo con un foco muy claro en ser competitivos el próximo domingo y eso pasa por tener un objetivo muy claro y conciso: ser el mejor futbolista que puedan llegar a ser. El jugador tiene que jugar con soltura en el campo y eso es responsabilidad nuestra”

En cuanto a su llegada, Víctor Cea ha explicado que “ha sido todo muy rápido. Si te llama un Club como el UCAM Murcia CF las ideas las tienes muy claras porque la idea es venir. No hubo problemas para tomar la decisión y todo ha sido muy rápido y ágil”.

A pesar de su juventud, el entrenador de San Sebastián de los Reyes ha respondido que “no es un problema que sea joven. Yo me siento con la suficiente experiencia y recorrido, ya son más de 150 partidos en la categoría y he pasado por clubes con una magnitud importante. Sé lo que es la presión y en ese sentido me parece motivante sin perder la conciencia de lo importante que es para el Club”

“Nuestros equipos se caracterizan por ser protagonistas, algo que va de la mano con la esencia de este club, que no deja de ser un proyecto ambicioso y grande. Poca relación habrá con el estilo de juego del pasado, porque el UCAM Murcia CF de Víctor Cea tiene que hacer lo que más impulse, y potencie a la plantilla que tiene UCAM Murcia CF”

Hoy ha dirigido su primera sesión sobre el césped del Estadio BeSoccer La Condomina y ha compartido sus primeras sensaciones sobre lo que se ha encontrado. “Si hablamos de la plantilla tenemos una ventaja. Tenemos una plantilla muy compensada y competitiva para la categoría. Además, la plantilla es tremendamente versátil. Lo que te permite tener varios registros distintos según demande el momento del partido. Lo que buscamos es un equipo competitivo , de inmediatez, de máxima exigencia. No hay tiempo para adaptaciones, sino que necesitamos competir de inmediato”.

“Yo no voy más allá de esta temporada. Estoy pensando en el viernes, ni siquiera en el domingo”

Antes de finalizar su comparecencia, el técnico madrileño ha querido dejar unas pinceladas sobre el UCAM Murcia CF que podemos encontrar con su llegada. “Desde el primer día vamos a buscar ser un equipo protagonista, que quiera la pelota, agresivo con balón, vertical para intentar generar un gran volumen de ocasiones, pero sin perder de vista la solidez defensiva. Esto nos va a requerir una responsabilidad defensiva de la que veremos matices el domingo en Cádiz, gracias también al recorrido que lleva el equipo durante toda la temporada y por la experiencia de nuestro futbolistas. No olvidemos que algunos llevan muchas temporadas a sus espaldas en el fútbol profesional, por tanto, ellos ya tienen su propia naturaleza, lo que hay que hacer es explotarlas y ponerlos en el lugar en el que mejor se desenvuelven”.