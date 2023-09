Vicente Romero arranca su tercera etapa en UCAM CF

El protagonista de hoy en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina ha sido el futbolista Vicente Romero. El centrocampista ha sido presentado de la mano del Ayuntamiento de Murcia. Para este acto, el futbolista ha estado arropado por Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia; los directivos del Club Juan Antonio Baños y Enrique Fernández; Pablo Rosique, director General de Deportes de la UCAM; Fran Vives, gerente del Club; y Miguel Linares, director deportivo.

En primer lugar, Miguel Ángel Noguera ha afirmado que "para el Ayuntamiento de Murcia es un placer mantener ese enlace entre la entidad y el UCAM Murcia Club de Fútbol, un Club importante para la ciudad y para la Región. El apoyo y la apuesta por el deporte es total. El UCAM Murcia Club de Fútbol seguirá contando con nuestro apoyo y agradecer, personalmente, la acogida que me han dado tanto su presidenta como su dirección".

A continuación, Vicente Romero ha querido mandar un mensaje de bienvenida ante los medios de comunicación. "Estoy deseando poner mi granito de arena y con ganas de volver a disfrutar de fútbol en el Estadio BeSoccer La Condomina. Agradecido al Club y a la presidenta por su confianza".

El centrocampista canario seguirá vistiendo la camiseta universitaria y sumará su tercera temporada en el Club. "Yo decidí esperar la mejor opción y gracias a Dios el mercado me devolvió la opción de volver y no me lo pensé. Yo quería estar aquí esta temporada", afirmó.

El pasado curso, el UCAM Murcia CF se quedó a las puertas del ascenso a Primera RFEF. Sobre ello, Vicente Romero ha declarado que "hay que retocar pocos aspectos. Nos quedamos solo a un gol. Esa decisión tiene que hacerla el cuerpo técnico, pero por la parte que me toca quiero sumar al equipo y ojalá que alcancemos ese objetivo".

"Mi rol es ser uno más. El míster decide quién tiene que jugar cada fin de semana y ese puesto hay que ganárselo en cada entrenamiento a base de trabajo. Mi objetivo personal es sumar en todos los aspectos. Esto es un carrera muy larga y esperamos tener esa pizca de suerte como equipo que nos faltó", finalizó el nuevo jugador universitario.