Valverde rozó el triunfo en el Trofeo Serra de Tramuntana

El belga Tim Wellens (Lotto Soudal) se ha impuesto al murciano Alejandro Valverde (Movistar Team) al esprint en el Trofeo Serra de Tramuntana, tercera prueba de la Garden Hotels-Luxcom Challenge Ciclista Mallorca que inaugura el calendario ciclista internacional europeo.

Wellens sacó a relucir toda su experiencia en el trazado montañoso que corona el Puig Major, donde también se impuso en 2017, 2018 y 2019, para superar a Valverde en los metros finales.

Su triunfo tuvo que ser ratificado por el jurado técnico tras una posible maniobra antirreglamentaria del belga -desestimada finalmente- al encerrar al español contra las vallas en los metros finales.

El podio lo completó el australiano Simon Clarke (Team Qhubeka NextHash).

Valverde, precisamente y Enric Mas, líderes del Movistar Team fueron los grandes animadores del Trofeo Serra Tramuntana al integrar el grupo de corredores que luchó por el triunfo final, junto a Brandon McNulty (UAE Team Emirates) -ganador del primer trofeo- Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe), Simon Clarke (Team Qhubeka), Tim Wellens (Lotto Soudal) y Kobe Goossens (Lotto Soudal).

Wellens, Goossens y Valverde, en ese mismo orden, encabezaron el paso por el sprint especial de Selva para jugársela el todo por el todo en la meta situada en Lloseta.

Wellens, finalmente se proclamó vencedor en el trazado montañoso de la Serra de Tramuntana superando a un Valverde que ha afrontado el inicio de la temporada, la última que correrá a sus 41 años, con mucha ambición. El ciclista murciano ha ocupado los puestos sexto y segundo en los dos trofeos en los que ha participado en la isla.

La prueba reina de la Challenge, que corona el Puig Major con un ascenso de casi 15 kilómetros, reunió a los grandes escaladores de los 25 equipos participantes en la ronda mallorquina.

El ex ciclista español Alberto Contador, dos veces vencedor del Tour de Francia (2007, 2009) y del Giro de Italia (2008, 2015) y tres veces campeón de la Vuelta a España (2008, 2014 y 2015), cortó la cinta de salida del pelotón.

Los primeros corredores en animar la prueba con una fuga que algunos de ellos mantuvieron hasta el kilómetro 120 fueron Jacopo Mosca (Trek Segafredo), Jokin Murguialday (Caja Rural), Julen Irizar (Euskatel- Euskadi), Raúln García (Kern Pharma), Kevin Vauquelin (Arkea Samsic) y Sander de Pestel (Sport Vlaanderen).

En la subida al Puig Major atacó Enric Mas, premio a la competitividad, y llegó a sacar 20 segundos de ventaja a un grupo de corredores entre los que estaban los que se iban a jugar la victoria: Wellens, Valverde, McNulty, Clarke, Buchamann, Goosens y Gesbert.

La Challenge Mallorca continuará este sábado con la disputa del Trofeo Pollença-Port d'Andratx de 170,1 kilómetros.

Al final de la prueba el corredor de Las Lumbreras ha indicado que “Tengo que estar contento. El equipo ha estado fenomenal estos dos días, de 10; mala suerte con la caída de Gregor (Mühlberger; NdR: caída en la bajada del Coll de Sóller, que no le impidió concluir), pero tanto Enric como yo y todos los demás del equipo hemos estado bien. Segundo día de competición y segundo día a punto de ganar; ¿qué más puedo pedir?. Wellens me ha pedido perdón, me ha dicho ‘sorry’ cuando ha subido al podio… Por algo será. Él ha cambiado la trayectoria de derecha a izquierda totalmente. Yo ya estaba a su par, y si seguía avanzando, tenía sitio para pasar, pero como ha visto que le rebasaba, se ha tirado más a la izquierda y he tenido que dejar de dar pedales. Los jueces han dicho que él es el ganador, así que no hay nada más que hablar. Le doy la enhorabuena”.