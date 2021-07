Valverde roza la victoria de etapa en Andorra la Vella que se llevó Kuss

El estadounidense Sepp Kuss se impuso este domingo en la primera etapa pirenaica del Tour de Francia, por delante del español Alejandro Valverde, mientras que el esloveno Tadej Pogacar mantuvo el maillot amarillo y el colombiano Rigoberto Urán recuperó el segundo puesto.

En su segunda participación en el Tour, el ciclista de Colorado, de 26 años, logró su segunda victoria en una vuelta de tres semanas, tras la que consiguió en 2019 en la Vuelta a España.

El murciano Alejandro Valverde, el más veterano del pelotón a sus 41 años, fue segundo a 25 segundos del ganador, cerca de su quinta victoria en la ronda gala en la que en 2015 fue tercero. El corredor de Las Lumbrerasha estado muy cerca de convertirse en el ganador más veterano de una etapa en la ronda gala, su último triunfo fue en 2012.

En el grupo de favoritos el francés Guillaume Martin, que la víspera se encaramó a la segunda posición tras culminar una escapada, se quedó descolgado en el descenso del puerto de Envalira y acabó cediendo esa posición a Uran.

El colombiano está a 5.18 del líder y el tercero es el danés Jonas Vingegaard, a 5.32, por delante del ecuatoriano Richard Carapaz, a 5.33.

El español Enric Mas, que entró con los favoritos, subió una plaza, la que perdió Martin, y ahora es octavo y se quedó a 10 segundos de la séptima plaza, porque el kazako Alexey Lutsenko perdió tiempo.

Alejandro Valverde:

“Hoy teníamos un poquito más de libertad, podíamos ir a la fuga y eso es lo que he hecho. Una vez ahí, intentar ganar… pero siempre es complicado rematar una fuga así. Bien por hacer 2º, pero habría sido mejor ganar. Con el ataque de Kuss se ha hecho muy duro, y recortar esos 15-20” ya era complicadísimo. Él se conoce Beixalis al dedillo, tanto la subida como la bajada, y lo ha hecho a la perfección. Yo me he visto apurado en un par de curvas de la bajada y he pensado que es importante ganar, pero es más importante no caerse. Y no solo por lo que viene; es que sencillamente no quería caerme. En una bajada así, te puedes hacer mucho daño.

Por lo demás, contento con que Enric siga ahí; quedan todos los Pirineos por delante. Creo que como equipo lo estamos haciendo bien, más allá de la mala suerte de no poder tener aquí a Soler tras su caída del primer día. En lo personal, hay que estar contentos hasta el momento. Fue una pena cuando tuve que pararme en aquella etapa cuando iba escapado, con casi 4’, por ir congelado, y tener que pararme en la orilla y no poder pelear… pero así es este deporte. Seguiremos luchando hasta el final, todo el equipo, para dar alegrías”.