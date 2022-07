Valverde y otros 2 ciclistas, leves tras ser atropellados por un coche que se da a la fuga

Alejandro Valverde y otros dos ciclistas han sido atropellados en la mañana de este sábado mientras se entrenaban en Murcia. Según ha adelantado 'La Opinión de Murcia' y ha contado Quique Iglesias en Tiempo de Juego, el conductor del vehículo se ha dado a la fuga tras el suceso y en el equipo Movistar, de momento, siguen organizando la información para dar la última hora del estado de salud del ciclista español en los próximos minutos.

Tanto Valverde, de 42 años, que ha sido sometido a pruebas en el hospital VIrgen de la Arrixaca, en El Palmar, como su compañero, se encuentran bien, sin fracturas ni otras lesiones de consideración, según el equipo, mientras que desde Emergencias confirman que los tres han sufrido traumatismos, hematomas, magulladoras y contusiones.

Valverde deberá permanecer 24 horas en observación para verificar su estado y después será dado de alta.

El accidente se ha producido sobre las 12:20 horas por la zona de las instalaciones militares de la carretera RM 560, hasta donde han sido enviados agentes de la Policía Local y sanitarios, que los han trasladado al centro de referencia de la comunidad murciana en ambulancias tras atenderlos sobre el terreno.

Según ha contado Heri Frade, el ciclista se encuentra en el hospital, el escáner ha salido bien, se descartan las fracturas graves y la cabeza está bien y se descarta la hemorragia. El murciano estará 24 horas en observación y después le darán, previsiblemente, el alta.

Movistar Team ha comunicado a través de twiter que el ciclista murciano no tiene lesiones "Os confirmamos que @alejanvalverde no reviste fracturas ni lesiones de consideración tras sufrir este sábado un incidente cuando rodaba junto a un compañero de grupeta en Alcantarilla. Bala permanecerá 24h en observación y será después dado de alta. Su compañero está también OK".