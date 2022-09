Urban Klavzar: "Tomás Bellas y Trice van a ser grandes maestros"

De Madrid a Murcia, con tan solo 18 años, llegando desde EBA y habiendo debutado ya en Euroliga. Una gran carta de presentación la de Urban Klavzar, que llega a la Región con ganas de mejorar y aportar al equipo: “He vivido y me he formado los últimos 4 años en el Real Madrid. Es un reto bastante difícil pasar de junior al primer equipo, pero tengo ganas de mejorar y trabajar todos los días para ayudar al club”.

El esloveno llega para aportar versatilidad, profundidad y frescura a la plantilla del UCAM Murcia. “Las primeras semanas siempre son las más duras. Estamos entrenando muy bien y si seguimos así, haremos buenas cosas este año”, ha comunicado el base del conjunto universitario, muy agradecido con su recibimiento: “Con Sito me llevo muy bien. Me ha llamado para venir aquí a UCAM Murcia. Me ha presentado el club y cómo quiere que funcione aquí. Creo que es muy buen entrenador”.

Ex canterano del Real Madrid, quiere “ayudar al equipo en todo lo que se pueda”: “Puedo jugar de 1 y de 2. Puedo hacerlo bien en defensa y tirar bastante bien. Quiero ayudar al equipo en todos los aspectos en los que pueda”.

Y para ello tendrá dos grandes espejos de los que aprender, un doble grado al máximo nivel. “Es una gran oportunidad aprender de Tomás Bellas y Travis Trice. Con Tomás estoy hablando todos los días. Me enseña cosas, me ayuda mucho”, ha concluido el esloveno.









Nuevas normas de la ACB

La acb aplicará en todos los partidos oficiales de la temporada 2022-23 dos cambios relevantes de normas que buscan dar más fluidez y continuidad al juego:

Saque rápido: Los árbitros no tocarán el balón antes de saques de fondo y de banda en campo propio

Durante los 38 primeros minutos del encuentro no será necesario que los árbitros toquen el balón antes de un saque de banda o de fondo en el campo propio del equipo atacante, y los jugadores podrán ponerlo en juego inmediatamente, sin interrupciones, facilitando así la reanudación rápida del juego y, posiblemente, más contraataques y transiciones.

Así, con este cambio de norma validado por FIBA para las competiciones acb, los colegiados solo seguirán tocando el balón durante los primeros 38 minutos en acciones en campo ofensivo o en el defensivo tras una acción que requiera señalización a mesa (falta, IRS, cambio, tiempo muerto etc…), mientras que en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario o de las prórrogas se seguirá haciendo de la misma forma que hasta la fecha.

Los entrenadores tendrán más peso en el Instant Replay y se reducen las situaciones para revisiones directas de los árbitros

La acb aumenta a dos el número de ‘Challenges’ de cada técnico (los mantiene si cambia la decisión arbitral previa y los pierde si se confirma) y limita los casos en los que, hasta los últimos dos minutos, los colegiados podrán acudir a revisar una jugada salvo solicitud de los entrenadores.

Durante los primeros 38 minutos los árbitros verán reducidas de forma notable las situaciones por las que podrán decidir acudir al Instant Replay. La revisión de las otras acciones, entre las que se incluye el chequeo de si es falta normal o antideportiva (casi 40% de las revisiones la pasada campaña), solo podrán ser por solicitud de los entrenadores.

En los últimos dos minutos y en las prórrogas los árbitros podrán acudir al Instant Replay en todos los casos previstos y los entrenadores verán reducido un ‘Challenge’: si tenían dos, podrán solicitar uno en los últimos dos minutos, y si solo les quedaba uno lo perderán.

Para más información, consulta todos los posibles usos del Instant Replay 2022-23 y la norma detallada de saque rápido y saque estándar.









AROM seguirá como patrocinador

La renovación de AROM S.A. como patrocinador oficial del UCAM Murcia CB, ha estado marcada por una sorpresa por parte del club. El director general de la empresa, Antonio López Abellán, ha recibido el galardón creado por el artista murciando, Nicolás de Maya, que tienen en exclusividad los patrocinadores que llevan más de 10 temporadas apoyando al club. Ya son más de 25 los que AROM S.A. ha estado formando parte del club de empresas. En diferentes etapas y categorías. Gracias AROM S.A. por confiar en el UCAM Murcia CB.