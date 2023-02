Una lesión aparta a Mariano García del Europeo de Estambul

El fuentealamero Mariano García, campeón del mundo de pista cubierta de 800, declaró a EFE que la decisión de no acudir al Europeo bajo techo de Estambul se debe a la necesidad de recuperarse de unas molestias y no arriesgar, porque es "humano, no una máquina", y este año el objetivo es el Mundial al aire libre en Budapest.



Mariano García (Cuevas de Reyllo, 1997) es a sus 25 años uno de los grandes atletas españoles del momento. La pasada temporada destacó a nivel internacional con el oro en el Mundial de pista cubierta de Belgrado y el triunfo en el Europeo de aire libre en Múnich.



Este año, la temporada de pista cubierta la cerrará corriendo el mitin de Madrid, la sexta y penúltima prueba del circuito oro de World Athletics. Lo hará en la misma, la del polideportivo Gallur, apenas tres días después de ser segundo por tres centésimas -ganó Saúl Ordóñez- en el Campeonato de España bajo techo.



"No voy al Europeo de Estambul. Lo he estado hablando con todo mi equipo de trabajo, con Gabi Lorente (entrenador), con los fisios y con Miguel Ángel Mostaza (representante). El año pasado hubo tres grandes campeonatos, en dos me hice con el oro, y este año también tenemos un Mundial al aire libre, en el que me falta conseguir algo importante", dijo el corredor de Fuente Álamo.



"Si seguimos arriesgando, al final estas pequeñas molestias pueden ser una gran lesión y no quiero eso porque está el Mundial. Siempre me cuesta recuperar después de un gran campeonato, al final pierdo casi veinte días después, y no quiero que pase eso. Quiero hacer grandes cosas este verano", confesó.



"Si queremos ir a todo mi moto no está tan preparada para eso. Esta última semana he tenido que pasar más por el fisioterapeuta que por las pistas pero era la única opción que tenía. No somos máquina ni robots y salen molestias de tanto entrenamiento y tanto viaje. Hemos podido salvar la molestia y a ver si mañana no tengo ninguna y puedo dar el cien por cien", manifestó.



El corredor murciano desveló que la decisión de no acudir al Europeo de pista cubierta de Estambul la tomó recientemente y aseguró que "la última semana, cuando aparecieron las molestias, vi que era arriesgado llevarlo más adelante".



"Correré en Madrid, que no quiero borrarme una vez que estoy anunciado, pero estas molestias las quiero cuidar para preparar el verano. Los meses pasan muy rápido y hay que empezar a trabajar de menos a más para llegar bien a Budapest y si me llaman para una Liga Diamante no hacer el ridículo", comentó.



"Aunque quedan varios meses ya he visualizado el Mundial. La primera ronda y la semifinal las tengo que pasar sí o sí. Sé que la puedo liar bastante gorda y es lo que voy a entrenar a muerte porque quiero hacer un gran papel", comentó.



El año que viene volverá a estar cargado de grandes competiciones, la más importante los Juegos Olímpicos de París.



"Queda mucho pero también poco porque entre medias hay muchos entrenamientos y campeonatos. Además, en mi caso, al vivir en Murcia, desde que salgo de mi casa y llego a un sitio me pego un viaje de diez o doce horas y eso hay que controlarlo", apuntó.



"Todo eso se acumula y es una paliza. Fastidia a la prensa y a la gente que me sigue que renuncie a cosas, como este Europeo, a mi también, pero quiero estar en los Juegos. Me perdí los de Tokio por la apendicitis y en París quiero estar", concluyó.