Una lesión aparta a Carlos Alcaraz del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, ha anunciado en redes sociales que no disputará el Abierto de Australia por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.



"Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia", indicó en Twitter Alcaraz, que confirmó su baja para el primer Grand Slam de la temporada.



"Desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos (en Australia) en 2024", añadió el número uno del mundo.



Alcaraz disputó sus últimos encuentros en el torneo de exhibición de Mubadala y afrontaba la preparación para el inicio de la temporada.



El murciano, que terminó 2022 con cinco títulos, entre ellos el Abierto de Estados Unidos, su primer Grand Slam, tenía prevista su tercera participación en el Melburne Park, escenario del Abierto de Australia. En la primera edición que jugó, tras disputar la fase previa, cayó en la segunda ronda contra el sueco Mikael Ymer.



El pasado curso, perdió en tercera frente el italiano Matteo Berrettini.