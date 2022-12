UCAM CB no da la talla en Vitoria (102-73)

UCAM Murcia CB ha entrado en una crisis profunda. El equipo de Sito Alonso encaja en Vitoria la tercera derrota consecutiva en competición liguera y además no encuentra el camino del triunfo desde las ventanas FIBA. Por tercera jornada consecutiva los universitarios, como sucediera frente al Real Madrid y ante Obradoiro, han llegado tarde al partido y un parcial de 29-12 en el primer cuarto ha dejado visto para sentencia un enfrentamiento en el que los vitorianos han pasado por encima de un rival que no ha dado la talla. UCAM llegaba a este partido sin jugadores para actuar en posición de cuatro ya que a la baja de Ryan Luther se unión, antes de emprender viaje, la de Nemanja Radovic como consecuencia de un fuerte proceso febril.

El triple abrió las primeras diferencias para los vitorianos, que firmaron un 48 % desde esa distancia, y dominaron a su rival desde la defensa.



El trío formado por Matt Costello -31 créditos de valoración-, Rokas Giedraitis -25 puntos y cinco triples sin fallo- y Pierrià Henry, que dominó el partido con 11 puntos y 8 asistencias, llevó el peso del juego de un equipo que volvió a culminar un partido coral a pesar de las ausencias de Vanja Marinkovic, por descarte, Tadas Sedekerskis, por lesión, y Maik Kotsar por decisión técnica.



Por el lado murciano, los 21 puntos de Travis Trice fueron la anécdota de un partido que salió cruz.



Los azulgranas entraron con el pie a fondo y marcaron las primeras diferencias con un parcial inicial de 11-2, gracias al acierto en el tiro exterior.



Los murcianos se vieron obligados a endurecer su defensa para evitar tiros liberados de los locales, que tuvieron problemas para frenar el ritmo del base Travis Trice, la mayor amenaza de los hombres de Sito Alonso, ya que Thad McFadden estuvo muy vigilado por los exteriores del cuadro vasco.



Matt Costello y Pierrià Henry subieron el nivel defensivo del Baskonia que cerró el primer asalto con un triple de Daulton Hommes para volver a abrir hueco con un 29-12.



El choque estuvo más trabado, pero el contraataque y la velocidad en transición favorecía al equipo de Joan Peñarroya, pendiente de mantener un ritmo alto y de cerrar la producción exterior murciana.



El georgiano Rati Andronikashvili se estrenó con la camiseta del UCAM con muy buenas maneras y desparpajo en la dirección, que dieron otro aire a los universitarios.



Sin embargo, la diferencia rondaba ya los 20 puntos y los azulgranas jugaban cómodos con un dos contra dos que les daba muchos réditos.



El partido se fue al descanso con un 49-30, una diferencia que se amplió en los primeros de un tercer asalto que sirvió para sentenciar un partido que se puso cuesta arriba para un desconocido UCAM, mediatizado por el primer rejón que le metió el Baskonia en el arranque.



El triple, la creatividad de Pierrià Henry y la inspiración de Rokas Giedraitis fueron un quebradero de cabeza para el cuadro murciano, que no encontraba respuesta y se vio 36 puntos abajo antes de finalizar el tercer cuarto, 85-49.



El último parcial fue un trámite en el resultado, pero no en el juego, ya que los universitarios no tiraron la toalla y buscaron bajar la diferencia.



De hecho, los visitantes se llevaron el último cuarto de un duelo que se cerró con un 102-73.









- Ficha técnica:



102 - Cazoo Baskonia: Thompson (4), Kurucs (8), Giedraitis (25), Hommes (13) y Enoch (11) -cinco inicial-, Raieste (1), Henry (11), Howard (2), Díez (7) y Costello (20).



73 - UCAM Murcia: Trice (18), McFadden (5), Rojas (7), Anderson (13) y Diop (5) -cinco inicial-, Bellas (-), Sakho (2), Pustovyi (6), Klavzar (5), Andronikashvili (2) y Jelínek (10).