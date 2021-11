La cuesta abajo de UCAM Murcia CF se hace cada vez más pronunciada. El relevo en el banquillo con la llegada de Salva Ballesta para sustituir a Salmerón no está dando el resultado esperado aunque el equipo ofreció buenas sensaciones el domingo anterior en Tarragona. Con muchas ausencias ha viajado el conjunto universitario para medirse al Atlético Baleares buscando el primer triunfo con el nuevo técnico. UCAM no ha tenido opciones ante un rival que ha sido muy superior y que ha dejado abierto el camino al triunfo en el minuto 9 de juego gracias al gol de Dioni tras un error defensivo. Querer y no poder ha sido la nota que marca esta nueva derrota que le deja más cerca de los puestos de descenso y que le aleja de la pelea por el ascenso de categoría,