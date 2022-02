UCAM CB sólo gana uno de cada siete partidos en los que anota menos de 80 puntos

El UCAM Murcia Club Baloncesto, que tiene el mejor ataque de la Liga Endesa con 85,94 puntos por partido, necesita anotar mucho para ganar y la prueba de ello es que sólo ha sido capaz de ganar uno de los siete encuentros en los que ha logrado menos de 80.

El conjunto entrenado por Sito Alonso, que se quedó en 71 tantos en Tenerife para perder por 87-71 contra el Lenovo, igualando su peor marca anotadora de la temporada, suele practicar un baloncesto rápido y dinámico y necesita dominar a sus rivales encestando más que defendiendo. De hecho, sólo venció uno de los choques jugados a a guarismos bajos, el que se llevó por 71-67 frente al Baxi Manresa.

Los reveses en encuentros con menos de 80 para el UCAM CB fueron el 85-78 en la cancha del Barça, el 83-77 en la del Joventut de Badalona y el 91-78 en la del Casademont Zaragoza, más el correctivo de ayer, además de las derrotas por 79-84 contra el Unicaja de Málaga y 71-80 frente al Real Madrid en ambos casos en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Los universitarios, que son séptimos en la clasificación con un bagaje de 10 victorias y ocho derrotas, han perdido fluidez ofensiva en las últimas jornadas y tratarán de truncar su racha de dos derrotas seguidas -en Zaragoza y en Tenerife- el domingo a las ocho de la tarde frente al vigente campeón, el Barcelona, en el Palacio. Será el último compromiso ligueros de los de Sito Alonso antes de afrontar la Copa del Rey en Granada.

El técnico grana ha hecho alusión al ritmo de juego de los suyos, que en Tenerife no fue el más adecuado. "El nuestro es un equipo con una velocidad grande y cuando no la usamos parece que no podemos ganarle a nadie", ha señalado al tiempo que ha remarcado que ya piensa en mejorar contra el Barça.

"Ahora tenemos que recuperarnos para el siguiente encuentro y también recuperar la esencia del equipo y a los jugadores que están algo tocados", ha comentado pensando en la posibilidad de poder contar de nuevo con el ala pívot James Webb, quien apura el proceso de recuperación de la lesión que le impidió participar en el pabellón Santiago Martín, una contusión con edema en el sóleo de la pierna derecha.