UCAM CB sigue su preparación frente a Real Madrid y Unicaja

Tras empezar con muy buen pie la pretemporada, el UCAM Murcia viaja a Málaga para continuar con la preparación. Allí, el conjunto universitario se medirá a Real Madrid y Unicaja de Málaga en la X Edición del Torneo de Baloncesto Costa del Sol. A pesar de la gran carga de trabajo, el pívot hispano brasileño tiene ganas de empezar con la dinámica de partidos: "Llega el momento más bonito. Jugar partidos. Al final, cuando entrenas tanto, el cansancio mental y físico cuesta, pero llegar a los partidos sale solo. Es la parte más bonita. Es el disfrute del jugador".

El capitán del equipo murciano ha valorado muy positivamente el rendimiento del UCAM Murcia en el primer amistoso de la pretemporada. "Es importante empezar con victoria, pero no significa nada. Lo importante es que lleguemos el 19 bien, en forma, sabiendo las jugadas del equipo y haciendo piña", afirma un Augusto Lima que "poco a poco" irá encontrándose mejor tras recuperarse de la lesión que le hizo perderse el tramo final de la temporada pasada: "Sé que el 19 estaré bien. Me estoy cuidando. Ahora mismo no estoy al 100% porque he estado mucho tiempo parado, pero cada partido iré encontrándome mejor".

Un conjunto universitario que buscará contar sus partidos por victorias en el Martín Carpena ante Real Madrid y Unicaja. "Tenemos que seguir compitiendo, seguir haciendo un buen trabajo. El sábado tenemos un partido importante e iremos a por la victoria", confirma el pívot del UCAM Murcia al mismo tiempo que disipa todas las dudas sobre su cambio de dorsal: "El 6 fue mi primera camiseta en la selección y en Unicaja. Como cumplo 30 años y me hago más mayor, he decidido cambiar".