UCAM CB se queda sin fuerzas ante el FC Barcelona (72-86)

UCAM Murcia CB no puede con el FC Barcelona en un partido en el que los universitarios se quedaron sin fuerzas en la recta final del encuentro. El equipo de Sito Alonso ha acusado en exceso el esfuerzo realizado durante la pasada semana con el desplazamiento a Turquía y el duro partido ante Pinar Karsiyaka. El cuadro azulgrana, que venía de una semana con dos enfrentamientos de Euroliga, ha sufrido en exceso para superar a los murcianos y Jasikevicius se ha visto obligado a tirar de todo su arsenal ofensivo para superar a su rival. Jugadores como Kuric, Vesely o NIco Laprovitola han sido determinantes cuando los locales buscaban la reacción y meterse en el partido.

Un momento clave en el desarrollo del juego ha sido cuando, tras un triple de Anderson, el marcador se ha estrechado hasta el 46-47 pero los árbitros, encabezados por Antonio Conde, que nunca tiene suerte cuando dirije un partido en Murcia, han señado una técnica a Sadiel Rojas, tras celebrar el triple de James Anderson. Esta acción ha servido para cortar las alas y se ha demostrado que el criterio arbitral no iba a ser el mismo, una muestra de esto es que en cada cuarto UCAM entraba muy pronto en bonus de faltas mientras que su rival lo hacía ya en la recta final. Esta serie de acciones arbitrales no sirven para justificar la derrota pero si demuestran que ante la duda el error siempre cae del mismo lado. Los colegiados no han influido en el resultado final pero lo cierto es que no han medido con el mismo rasero a los dos conjuntos.





De salida las defensas estuvieron por encima de los ataques y como consecuencia de ello el marcador reflejó un exiguo 4-4 en casi seis minutos con los dos equipos exprimiéndose atrás y también fallándolo casi todo a la hora de encarar el aro contrario.

La entrada en la pista de Cory Higgins, con siete puntos seguidos, permitió a los visitantes acabar el primer cuarto por encima en el marcador con cuatro puntos de margen (13-17) y la sensación de que iba a ser un encuentro duro y de mucho trabajo.

Kyle Kuric, con dos triples seguidos en el inicio del segundo cuarto, tomó el relevo de Higgins y los de Sarunas Jasikevicius aumentaron su colchón hasta los ocho puntos con el 15-23.

La actividad en la zona de Ilimane Diop, primero, y Artem Pustoyvi, después, fueron claves para que los locales siguieran apretando a su oponente y al descanso se llegó con 33-37 a favor de los culés, que tenían ventaja desde el exterior: 20 puntos anotados entre Kuric, con 11; y Higgins, con 9.

En la reanudación el encuentro se convirtió en un intercambio de canastas que dejaba a ambos contendientes en una situación más o menos pareja. Jan Vesely ganó protagonismo en el ataque azulgrana, hoy de dorado, y Pustoyvi siguió haciendo daño a sus ex manteniendo ambos un interesante duelo. Además, James Anderson se sumó con dos triples que estrecharon los guarismos y dejaron la ventaja azulgrana en la mínima expresión en el ecuador del tercer periodo (46-47).

Sin embargo, Laprovittola respondió también desde más allá de la línea de 6,75 metros y el Barcelona se plantó en los diez minutos finales igualando la que era su máxima ventaja (57-65) con un triple del argentino sobre el bocinazo que indicaba el final del tercer cuarto.

La experiencia y el buen hacer del Barça, sin estar brillante, le valió para llevar el partido sin sobresaltos ante un UCAM CB que echó en falta a Thad McFadden, quien sólo anotó dos puntos, y un triple más de Laprovittola situó el +13 a favor de los de Saras, con el 62-75 a falta de seis minutos para la conclusión.

Sito Alonso pidió tiempo muerto en busca de cambiar la tendencia del encuentro, pero la maniobra no surtió el efecto buscado y el Barcelona, que llegó a disponer de 15 puntos de ventaja (69-84) se impuso con Sertaç Sanli engordando sus estadísticas.

Ficha del partido:

72. UCAM Murcia CB (13+20+24+15): Bellas (3), McFadden (2), Anderson (15), Radovic (11) y Pustovyi (12) -cinco inicial-, Trice (8), Davis (6), Luther (-), Sakho (-), Diop (12), Jelínek (-) y Rojas (3).

86. Fútbol Club Barcelona (17+20+28+21): Laprovittola (15), Abrines (4), Kalinic (4), Mirotic (7) y Vesely (14) -cinco inicial-, Da Silva (-), Paulí (-), Sanli (10), Higgins (13), Kuric (13), Jokubaitis (4) y Nnaji (2).