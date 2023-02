UCAM CB se queda a dos victorias del play off para recibir al Real Madrid

El UCAM Murcia, con un solo triunfo en las últimas 5 jornadas de la liga Endesa de baloncesto está a dos victorias de los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias por el título antes de recibir el próximo domingo al Real Madrid.



La racha contrasta con la positiva de 4 de 5 partidos ganados en la liga europea de campeones en la que el martes visita al Darüssafaka turco.



En Estambul irá a por su segundo triunfo en el grupo L, en el que es el segundo clasificado con un triunfo y una derrota. El conjunto de Sito Alonso ha viajado este domingo a tierras donde buscará lavar la pobre imagen ofrecida en Sevilla y sumar un nuevo triunfo para entrar en la siguiente fase de la competición europea.

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, felicitó al Real Betis, su verdugo este sábado en San Pablo, porque "en todas las facetas del juego ha estado mejor que" su equipo, que ha perdido en Sevilla porque no ha entendido que "para ganar un partido fuera, hay que hacer un esfuerzo máximo".



Alonso señaló que el conjunto bético ha "recuperado alegría y energía con los nuevos" jugadores y "para luchar contra eso, hay que tener una energía que hoy no" ha tenido el conjunto murciano, y por eso ha terminado el encuentro "muy descontento".



"Hoy no nos hemos ganado el respeto de los árbitros por culpa nuestra. Fuera de casa hay que jugar todo el rato con un cuchillo entre los dientes. Parecía que estábamos fatigados sin estar cansados", ha añadido el técnico madrileño en la rueda de prensa pospartido.



Alonso opinó que el UCAM no empezó "tan mal como el marcador decía pero" cometió el "pecado de pensar que había que solucionarlo en ataque", por lo que "incluso de haber remontado", su equipo "no merecía ganar" y esta derrota "es un buen toque de atención para todos".