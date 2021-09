UCAM Murcia CB Urdecon busca llevar el proyecto a lo más alto

El conjunto universitario ha aprovechado la presentación de Luci Pascua y Pepe Rodríguez para anunciar la continuidad de Construcciones Urdecon S.A. como patrocinador oficial del UCAM Murcia CB Femenino y como miembro del UCAM Business Club.

Una gran noticia para el proyecto del UCAM Murcia y para el baloncesto femenino de la Región como así lo ha reflejado Pablo Rosique, director general de Deportes de la UCAM: “Estamos encantados de estar aquí. Tenemos un proyecto nuevo, ilusionante y en el que todos estamos implicados: la universidad, el club y espero que toda la sociedad murciana”.

Enrique Fernández Delgado, director general de Construcciones Urdecon, también ha dejado claro el compromiso de la empresa murciana con el UCAM Murcia y la apuesta por el deporte y por el baloncesto femenino: “Urdecon es una empresa familiar, que apuesta por el deporte y que se ha querido unir al proyecto de la UCAM porque tenemos filosofías de vida, de sentimientos y de forma de entender el deporte muy similares. Hemos patrocinado en otras épocas otros equipos femeninos y queríamos apostar, especialmente, por este equipo femenino. Centrar todos los esfuerzos en él y hacer de él un gran conjunto que sea referente nacional del que podamos estar orgullosos en el presente y en el futuro”.

Luci Pascua: "Es un reto personal"

El último fichaje del equipo femenino para la temporada 2021-2022 ha destacado en su presentación oficial las ganas, la ilusión y la ambición de afrontar este nuevo reto en su carrera: “Dar las gracias a Urdecon y al UCAM Murcia por el apoyo. Estoy muy contenta de estar aquí en Murcia. Es un año muy ilusionante, con un proyecto ambicioso y con la idea de llevar el baloncesto femenino en la Región a lo más alto”.

Tras una carrera histórica, con todo tipo de experiencias y reconocimientos (plata olímpica y mundial, bronces europeos, campeona de España, etc.), Lucila Pascua ha llegado a Murcia para afrontar un nuevo reto y para elevar el nivel del baloncesto femenino en la Región y en la categoría. “Es un nuevo reto personal. Ser referente para todas las jugadoras, dentro y fuera del equipo. Es muy importante que, sobre todo las más jóvenes, puedan tener un poco de referencia y de feed back de una jugadora con mucha experiencia. Quiero que vean en mí un apoyo, una persona con la que contar”.

La pívot nacional compaginará sus estudios con el baloncesto en un año en el que buscará ayudar al UCAM Murcia Urdecon a ascender a Liga Femenina 2: “En verano estaba totalmente desconectada. Pero cuando me llamaron dije, ¿por qué no? Esto no tiene nada que ver con lo que he hecho el resto de mi vida. Por qué no seguir en un club que me permite completar mi formación como psicóloga y a la vez poder jugar y estar en un proyecto en el que se quiere ascender”.

Pepe Rodríguez: "Muy feliz de volver a casa"

Pepe Rodríguez y el UCAM Murcia vuelven a cruzar sus caminos dos años después de su etapa como director de cantera, primero, y como ayudante del primer equipo después (2013-2019). El nuevo timonel del conjunto femenino se ha mostrado muy feliz de regresar al club en el que más años ha desarrollado su carrera: “Estoy encantado y me siento afortunado. Muy feliz de volver a estar en este club que es referente a nivel nacional. Después de un pequeño retiro, vuelvo a retomar la actividad. Echaba de menos entrenar y es algo que me da mucha energía y vitalidad”.

El que fuera entrenador del conjunto universitario en LEB ORO durante dos años, estará al mando del UCAM Murcia Urdecon esta próxima temporada. Un resto ilusionante, diferente y motivador para el técnico catalán. “Hacía muchísimos años que no trabajaba con chicas. Ya tuve la experiencia y fue muy gratificante. Es un placer poder contar con un grupo tan maravilloso, con unas mujeres absolutamente entregadas y entusiastas con el trabajo diario. Están muy ilusionadas. Es una apuesta clara por que el baloncesto femenino vaya hacia arriba”, ha declarado un Pepe Rodríguez que define este proyecto como un desafío “sin límites”: “Sabemos de dónde partimos, pero no hasta dónde vamos a llegar. Somos ambiciosos por idiosincrasia”.

Con la mente ya en el inicio de la temporada, el técnico del equipo murciano ha dejado claro que el objetivo para este año debe ser pelear por el ascenso a Liga Femenina 2: “En esta primera temporada el objetivo inmediato va a ser intentar ascender a Liga Femenina 2. Es el primer paso para consolidar el proyecto y que la gente nos vea con otros ojos. Tener a Luci Pascua con nosotros es muy importante, no solo para el equipo, sino también para que las chicas de nuestra cantera tengan un icono y un espejo en el que mirarse”.