UCAM Murcia CF no da la talla lejos de BeSoccer La Condomina

El UCAM Murcia CF continúa sin dar la talla lejos del Estadio BeSoccer La Condomina. Este domingo, los universitarios han caído (1-0) en casa del CD Estepona con un gol de Omar Perdomo, desde la pena máxima, al inicio de la segunda parte. Además, acabó el encuentro con uno menos desde el minuto 66 por la expulsión por doble amarilla de Víctor Mena.

La primera parte fue bastante igualada. Desde el inicio se vio a un UCAM Murcia Club de Fútbol bien plantado sobre el terreno de juego y con una presión adelantada para incomodar la salida de balón del rival.

El CD Estepona, con su afición, solo conseguía llegar a campo contrario con balones directos a sus jugadores de ataque, pero sin conseguir en poner en a puros a nuestro meta Zorro.

Luque y Arturo tuvieron su oportunidad. Ambos con disparos lejanos intentaron sorprender al guardameta del Estepona, pero sus remates se marcharon lejos.

Las sensaciones no era malas antes del descanso, pero en la segunda parte no salió nada. En el 46’, el CD Estepona consiguió adelantarse con un penalti. Omar Perdomo no falló y consiguió hacer el 1-0.

Con el gol en contra, el equipo intento reaccionar. El técnico Víctor Cea movió de inmediato su banquillo en busca del empate, pero el partido se iba a poner aún más cuesta arriba. En el 66’, el colegiado expulsó al futbolista Mena por doble amarilla y dejaría así al UCAM Murcia Club de Fútbol con diez jugadores y por debajo del marcador.

Nada salía en esta segunda parte y con este resultado, el conjunto universitario sigue sin sumar lejos de su estadio. La próxima jornada, los de Víctor Cea se medirán el domingo 19 de noviembre, a las 12h, al filial del Cádiz CF en el Estadio BeSoccer La Condomina.

Ficha técnica:

CD Estepona: Razak, Fobi, Ajenjoi, Selas, Omar Perdomo, Sergio Moreno, Bonaldo, Robin Lafarge, Telis, Tahiru y Samu Gomis.

UCAM Murcia CF: Zorro, Mena, Javi Ramírez, Fran Miranda, Ramón Blázquez, Ródenas, Alonso, Chinchilla, Luque, Arturo y Jorge García.